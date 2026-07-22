Китайские инженеры смогли запустить видеокарты NVIDIA RTX на процессорах АРМ

·37·Технологии
Китайские инженеры смогли запустить видеокарты NVIDIA RTX на процессорах АРМ

В мире компьютерных технологий произошел важный сдвиг: китайским энтузиастам удалось успешно запустить видеокарты NVIDIA GeForce RTX на системах с архитектурой АРМ. Хотя NVIDIA пока официально не поддерживает такие конфигурации, первые драйверы, выпущенные для Windows он АРМ, открыли путь к этому эксперименту. Это событие расширяет возможности отказа от традиционных процессоров кс86 в пользу энергоэффективных платформ АРМ в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основной эксперимент был проведен на рабочей станции Huawei Кингюн В510. Устройство оснащено 24-ядерным процессором Huawei Кунпенг 920 и 32 GB оперативной памяти ДДР4. К нему через интерфейс PCIe 4.0 кс8 была подключена видеокарта GeForce RTX 4060 с 8 GB памяти. Поскольку Huawei официально не поддерживает систему Windows на этой платформе, исследователям пришлось установить Windows 11 с помощью патча АКПИ с открытым исходным кодом.

Игры и результаты тестирования

Согласно данным иксбт.ком, производительность системы в играх пока не соответствует ожиданиям. Основная причина — относительная слабость АРМ-процессоров и необходимость запуска современных игр через эмуляцию кс64. Например, популярная игра Геншин Импакт в разрешении Фулл ХД работала со скоростью всего 20 кадров в секунду (FPS). В игре Блак Мйт: Вуконг средний показатель составил 21 FPS, однако в некоторых сценах наблюдались просадки до 3 FPS.

Тем не менее, в технологических демо-версиях результаты несколько лучше. Стар Варс Рефлектионс с технологией трассировки лучей (рай тракинг) показала скорость 23–25 FPS. В синтетических тестах GeForce RTX 4060 смогла проявить свою реальную мощь: в тесте 3ДМарк Нигхт Раид система набрала 43 530 баллов, а в тесте Солар Бай — 32 370 баллов. Для сравнения, в тесте Тиме Спй система получила 6369 баллов, тогда как на обычных кс86-компьютерах этот показатель составляет около 10 400 баллов.

При работе с профессиональным ПО эксперимент прошел даже успешнее, чем ожидалось. Например, графический редактор Блендер без проблем распознал видеокарту через ядра КУДА. В процессе рендеринга нагрузка на графический процессор достигала 89 процентов, что доказывает возможность выполнения сложных визуальных задач и на системах АРМ. Также на компактной плате Радкса Орион О6 была успешно протестирована видеокарта GeForce RTX 2080 Ти.

Универсальный драйвер NVIDIA в будущем может позволить использовать практически все поколения дискретных видеокарт на устройствах Windows он АРМ — от серии RTX 20 до новейших моделей RTX 50. Это открывает новые горизонты для ноутбуков и мини-ПК на базе АРМ, которые становятся популярными и на рынке Узбекистана. Хотя пока это эксперимент уровня энтузиастов, он показывает, как изменится компьютерный рынок в ближайшие годы.

NVIDIAGeForce RTXHuaweiARMWindows 11
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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