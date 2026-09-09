Торговая война на новом этапе: Трамп ограничил импорт из Канады, введя 50-процентные пошлины

Торговое противостояние между двумя крупнейшими экономическими партнерами Североамериканского континента — США и Канадой — приняло резкий оборот. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал ряд новых указов, полностью запретив ввоз в страну из Канады мотоциклов, мопедов, безалкогольного и алкогольного пива, вина, крепких напитков, а также ряда пищевого сырья. Кроме того, официальный Вашингтон с 15 сентября вводит дополнительные 50-процентные ставки пошлин на многие канадские промышленные и потребительские товары, а также отдал распоряжение полностью исключить соседнее государство из системы государственных закупок США объемом более 50 миллиардов долларов в год. Почему Белый дом пошел на такие жесткие меры, что еще вошло в «черный список» Трампа и какой удар Канада нанесла США до этого? В конце статьи мы сообщим все подробности главной интриги — точного срока вступления эмбарго в силу, неожиданных товаров, по которым пошлины были отменены, и будущего двусторонней торговой войны.

Полное эмбарго и 50-процентные пошлины: Продукты, попавшие под запрет

Согласно официальному документу, опубликованному на сайте Белого дома, американский рынок закрывается для ряда популярных канадских товаров:

Мотоциклы и мопеды: Запрещается ввоз на территорию США мотоциклов и мопедов с объемом двигателя свыше 800 кубических сантиметров;

Алкогольные и безалкогольные напитки: В список запрета вошли обычное и безалкогольное пиво, яблочный сидр, вина и все виды крепких алкогольных напитков;

Пищевое сырье: Под полное эмбарго попало такое сырье, как молочная сыворотка, тростниковая и черная патока;

Новые 50-процентные пошлины с 15 сентября: Администрация президента установила дополнительную 50-процентную пошлину на поставляемые из Канады сыр, сталь, алюминий, бумагу, мебель, осветительные приборы и ряд других промышленных товаров;

Сохраняется угроза для автомобилей: Представитель Белого дома сообщил, что план Трампа по введению 50-процентной пошлины также и на канадские легковые и грузовые автомобили остается в силе.

«Это наше резкое решение является прямым и четким ответом на необоснованные новые пошлины, введенные Канадой против американского экспорта», — подчеркнул представитель администрации Белого дома.

Удар в 50 миллиардов долларов и канадские пошлины на 20 миллиардов

Экономическое противостояние между двумя странами обострилось после прекращения переговоров:

Исключение из госзакупок: Трамп на своей странице в Truth Social поручил Управлению по общим вопросам (ГСА) полностью исключить канадскую продукцию из системы государственных закупок США, объем которой превышает 50 миллиардов долларов в год;

Ответная мера Канады: Во вторник правительство Канады ввело в действие собственные пошлины против экспортируемой из США продукции на сумму примерно 20 миллиардов долларов;

629 товарных позиций: Канада установила пошлины от 25 до 50 процентов на 629 видов американских товаров, включая бытовую технику, электронику, металл и одежду;

Срыв переговоров: Конфликт между двумя союзниками начался 21 августа текущего года с официального выхода Канады из торговых переговоров.

Неожиданные товары, по которым пошлины были отменены

Самый важный вопрос, который интересовал многих аналиков и представителей бизнеса, — когда ограничения вступят в полную силу и в чем заключаются корректировки Белого дома. Самый важный вывод заключается в том, что жесткое эмбарго в отношении товаров, ввозимых из Канады, официально вступает в силу с 00:01 по восточному времени 29 сентября 2026 года. Однако Белый дом также внес определенные «корректировки» в действующие пошлины. Согласно приложению к документу, с учетом потребностей внутреннего рынка были официально отменены ранее установленные 50-процентные пошлины на соль, туалетную бумагу, постельное белье и детали для удочек. Трамп заявил, что торговые ограничения могут быть расширены еще больше до тех пор, пока Канада не восстановит справедливое отношение к американским фермерам и компаниям.

Как вы думаете, как такая беспрецедентная торговая война между США и Канадой повлияет на глобальную экономику и цены? Оправдаются ли жесткие запреты и 50-процентные пошлины, примененные Дональдом Трампом в отношении соседнего государства? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным международным экономическим анализом с близкими и коллегами!