Ожидается, что Apple представит свой первый складной смартфон

Перед предстоящей презентацией Apple появилась информация о новых устройствах, вызывающих большой интерес в технологическом мире. По данным аналитика Bloomberg и авторитетного инсайдера Марка Гурмана, технологический гигант готовится представить свой первый складной смартфон и флагманы нового поколения. Эти устройства могут стать долгожданным поворотным моментом для поклонников бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, первый складной смартфон Apple планируется назвать iPhone Дуо. Это устройство нового типа имеет важное значение для рынка, знаменует официальный выход компании на рынок складных гаджетов и, как ожидается, кардинально изменит конкурентную среду.

Инсайдер отмечает, что стартовая цена модели iPhone Дуо составит около 2000 долларов США. Таким образом, Apple относит этот складной смартфон к числу самых дорогих и премиальных моделей в своей линейке продуктов.

Ожидается, что топовая модификация устройства будет оснащена 2 TB встроенной памяти. Сообщается, что цена этой максимальной версии может достичь 3000 долларов США, что сделает его одним из самых дорогих серийных смартфонов на рынке.

Модели iPhone 18 Pro получат новые возможности

Помимо складного смартфона, инсайдер раскрыл ценную информацию о будущих флагманах. В частности, ожидаемые в будущем модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат значительные обновления.

Согласно информации, эти флагманы будут оснащены уменьшенным и более совершенным элементом Dynamic Island. Новая технология позволит выполнять три процесса одновременно вместо двух.

Также смартфоны нового поколения будут оснащены передовым аппаратным и программным обеспечением профессионального уровня. Эти изменения направлены, прежде всего, на расширение возможностей камеры.

Для обеспечения стабильной работы устройств будет модернизирована система современной испарительной камеры. Это предотвратит перегрев при выполнении задач, требующих высокой производительности.