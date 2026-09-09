Бегство от доллара и исторический рекорд по золоту: Китай распродает американские облигации и скупает золото

На мировом финансовом рынке происходят крупные геополитические сдвиги, которые могут нанести серьезный удар по гегемонии доллара. Китай, являющийся второй экономикой мира, последовательно распродает свою долю в казначейских облигациях США (государственных долговых обязательствах), снизив этот показатель до исторического уровня 2001 года. Одновременно с этим Пекин продолжает беспрецедентными темпами наращивать резервы драгоценного металла, несмотря на резкое удорожание золота на международных рынках. Официальная финансовая статистика, опубликованная 7 сентября, поразила даже опытных международных аналитиков. Почему же Китай полностью отказывается от американских долговых бумаг, сколько золота было куплено за месяц и как этот процесс повторяет сценарий, примененный Россией? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях главной интриги — 22-месячной непрерывной серии покупок Народного банка Китая, его рекорде и возможных последствиях этого для мирового валютного рынка.

Рекордная покупка в августе: скупка золота не прекратилась даже на фоне роста цен

Шаги Китая по дедолларизации и диверсификации резервов вышли на новый уровень:

650 тысяч унций за месяц: Согласно официальной статистике, обнародованной 7 сентября, Народному банку Китая удалось в августе увеличить свои золотые резервы сразу на 650 тысяч унций;

Абсолютный рекорд с 2023 года: Покупка такого большого объема драгоценного металла за один месяц стала самым высоким показателем страны за последние три года;

Игнорирование роста цен: Несмотря на рекордное удорожание золота на международных биржах, Пекин активно ускоряет политику накопления вопреки финансовым затратам;

22-месячная непрерывная серия: Данной покупкой Центральный банк Китая продолжает ровно и безостановочно скупать золото уже 22 месяца подряд.

«Китай идет по проверенному финансовому пути России, которая долгое время отказывалась от американских долговых обязательств и накапливала взамен золото», — отмечают отраслевые наблюдатели.

Возврат к периоду 2001 года: массовая распродажа американских облигаций

Эти действия Китая создают сложную ситуацию для государственной финансовой системы Америки:

Четвертьвековой минимум: Общая доля казначейских облигаций США в портфеле Китая сократилась до уровня 2001 года — то есть времени вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО);

Защита от западных санкций: Экономисты отмечают, что Пекин в срочном порядке выводит свои средства из доллара США и американских финансовых инструментов, учитывая риски заморозки активов или санкций;

Золото — главный гарант безопасности: Физические золотые активы, которые не могут быть заблокированы ни одной внешней силой, стали для Китая единственной тихой гаванью в условиях глобальной нестабильности.

Ожидаемое влияние на мировую экономику

Самый важный вопрос, который интересует многих инвесторов и специалистов — в какую сторону этот резкий финансовый маневр Китая изменит судьбу доллара и золота на мировом рынке. Главный вывод заключается в том, что непрерывное накопление золота мировыми центральными банками и уход от американских долгов еще больше ослабляют долю американской валюты в качестве мировой резервной валюты. Эта 22-месячная стратегия Пекина показывает, что в ближайшем будущем ожидается дальнейший рост цен на золото и многократное увеличение доли драгоценных металлов в мировой финансовой системе.

Как вы думаете, сможет ли бегство Китая от доллара и рекордное увеличение золотых резервов нанести серьезный удар по экономике США? Стоит ли на фоне этих глобальных изменений обычным гражданам также направить свои сбережения в золото? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным глобальным экономическим анализом со своими близкими и друзьями-инвесторами!