Представлен Oppo А7 Pro: аккумулятор 8000 мАч и защита

·22·Технологии
Представлен Oppo А7 Pro: аккумулятор 8000 мАч и защита

Бренд Oppo официально представил на внутреннем рынке новый смартфон Oppo А7 Pro, способный привлечь внимание пользователей. Согласно данным иксбт.ком, устройство вызывает серьезный интерес на технологическом рынке благодаря тому, что в относительно тонком и компактном корпусе удалось разместить аккумулятор сверхбольшой емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новый смартфон представляет собой сбалансированное решение по габаритам и весу: его толщина составляет всего 8,8 мм, а вес — 205 граммов. Внутри корпуса размещен огромный аккумулятор емкостью 8000 мАч, что обеспечивает длительную автономную работу от одного заряда.

Дисплей и технические возможности

Модель Oppo А7 Pro оснащена качественным ОЛЭД-экраном с диагональю 6,57 дюйма. Разрешение дисплея составляет 2372 кс 1080 пикселей, он поддерживает частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость 1400 нит. Также для обеспечения биометрической безопасности сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно под экран.

Производительность устройства базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6360 Max. Пользователям предлагаются две конфигурации памяти: версии с 6 GB или 8 GB RAM, обе из которых оснащены 256 GB постоянной памяти. Для зарядки аккумулятора предусмотрена технология быстрой зарядки мощностью 45 В.

Прочность и ценовая политика

Одной из самых примечательных особенностей смартфона является его сверхвысокий уровень защиты. Oppo А7 Pro имеет стандарт защиты от пыли и влаги ИП69К, что является высшим показателем для бытовых устройств и делает его надежным даже в экстремальных условиях.

В дополнение к аккумулятивным возможностям, аппарат оснащен современными средствами связи. Устройство поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, чип NFC и оснащено системой спутниковой навигации. Основная камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony, а фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельной линзой.

Согласно ценам на внутреннем рынке, базовая версия с 6 GB RAM и 256 GB постоянной памяти оценивается примерно в 330 долларов США. Продвинутая модификация с 8 GB RAM и 256 GB памяти предлагается покупателям за 370 долларов.

OppoOppo A7 ProСмартфоныMediaTekТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei представила новый роутер Мобиле ВиФи 6 ProHuawei представила новый роутер Мобиле ВиФи 6 ProСегодня, 08:56Экспериментальный самолет NASA X-59 успешно завершил 25 испытательных полетовЭкспериментальный самолет NASA X-59 успешно завершил 25 испытательных полетовСегодня, 03:26OpenAI представила модель ChatGPT Имагес 2.5OpenAI представила модель ChatGPT Имагес 2.5Сегодня, 00:16Apple готовится представить свой первый складной iPhoneApple готовится представить свой первый складной iPhoneВчера, 22:59Представлен Huawei Мобиле ВиФи 5: еСИМ и 9 часов автономной работыПредставлен Huawei Мобиле ВиФи 5: еСИМ и 9 часов автономной работыВчера, 22:29Mistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестицийMistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестицийВчера, 19:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана