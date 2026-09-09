Представлен Oppo А7 Pro: аккумулятор 8000 мАч и защита

Бренд Oppo официально представил на внутреннем рынке новый смартфон Oppo А7 Pro, способный привлечь внимание пользователей. Согласно данным иксбт.ком, устройство вызывает серьезный интерес на технологическом рынке благодаря тому, что в относительно тонком и компактном корпусе удалось разместить аккумулятор сверхбольшой емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новый смартфон представляет собой сбалансированное решение по габаритам и весу: его толщина составляет всего 8,8 мм, а вес — 205 граммов. Внутри корпуса размещен огромный аккумулятор емкостью 8000 мАч, что обеспечивает длительную автономную работу от одного заряда.

Дисплей и технические возможности

Модель Oppo А7 Pro оснащена качественным ОЛЭД-экраном с диагональю 6,57 дюйма. Разрешение дисплея составляет 2372 кс 1080 пикселей, он поддерживает частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость 1400 нит. Также для обеспечения биометрической безопасности сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно под экран.

Производительность устройства базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6360 Max. Пользователям предлагаются две конфигурации памяти: версии с 6 GB или 8 GB RAM, обе из которых оснащены 256 GB постоянной памяти. Для зарядки аккумулятора предусмотрена технология быстрой зарядки мощностью 45 В.

Прочность и ценовая политика

Одной из самых примечательных особенностей смартфона является его сверхвысокий уровень защиты. Oppo А7 Pro имеет стандарт защиты от пыли и влаги ИП69К, что является высшим показателем для бытовых устройств и делает его надежным даже в экстремальных условиях.

В дополнение к аккумулятивным возможностям, аппарат оснащен современными средствами связи. Устройство поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, чип NFC и оснащено системой спутниковой навигации. Основная камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре Sony, а фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельной линзой.

Согласно ценам на внутреннем рынке, базовая версия с 6 GB RAM и 256 GB постоянной памяти оценивается примерно в 330 долларов США. Продвинутая модификация с 8 GB RAM и 256 GB памяти предлагается покупателям за 370 долларов.