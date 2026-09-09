В Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, разразился неожиданный и серьезный политический кризис. На парламентских выборах в федеральной земле Саксония-Анксалт (Саксония-Анхальт) правая оппозиция — партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — одержала историческую и абсолютную победу, набрав 43,8 процента голосов. Этот беспрецедентный результат стал тяжелым ударом для действующего правительства и Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Быстро отреагировав на происходящее, президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением, объяснив резкое усиление позиций популистов в Германии ошибочной миграционной политикой страны. Какое предупреждение Трамп направил Берлину, почему немецкое общество резко смещается вправо и почему планы канцлера Мерца по созданию армии находятся под угрозой срыва? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях: о крупных потерях канцлера, заявлении Трампа в соцсети Truth Social и ожидаемых политических изменениях по всей Европе.

«Они больше не будут терпеть это»: Открытая реакция Дональда Трампа

Президент США через свою социальную сеть Truth Social продемонстрировал, что внимательно следит за политическими переменами в Германии:

Триумфальный вечер: Трамп назвал результат немецких популистов в Саксонии-Анхальт поистине историческим достижением и триумфом;

«Ужасные законы о миграции»: американский лидер подчеркнул, что немецкий народ наконец окончательно устал от совершенно необоснованных и ужасных миграционных правил, которые нанесли огромный экономический и социальный ущерб Германии;

Неудержимый подъем: по мнению Трампа, правые силы, стремящиеся защитить традиционные ценности, сейчас находятся в фазе неудержимого подъема, и народ больше не намерен мириться с существующим хаосом.

«Настоящий вечер победы для попуристской партии в Германии. Там наконец устали от ужасных иммиграционных правил, которые нанесли огромный ущерб Германии. Они на подъеме, и они больше не будут с этим мириться», — написал Дональд Трамп.

43,8-процентная сенсация: Возвышение партии «Альтернатива для Германии»

Результаты выборов сформировали новое соотношение сил во внутренней политике страны:

Уверенная победа: АдГ, сделавшая своим лозунгом радикальное ужесточение миграционной политики и защиту национальных ценностей, пришла к финишу первой с рекордным результатом в 43,8 процента;

Признание Мерца: канцлер Германии Фридрих Мерц был вынужден открыто признать, что его партия ХДС позорно проиграла на этих земельных выборах;

Экономическое недовольство: авторитет правительства среди немецких избирателей стремительно падает из-за проводимого канцлером экономического курса и инфляции.

Иллюзия создания независимой армии

Самым важным вопросом, который интересует многих политиков и международных аналитиков, остается роль слабеющего во внутренней политике Берлина в европейской безопасности и его военные амбиции. Самый главный вывод заключается в том, что погрязшее во внутренних проблемах правительство Фридриха Мерца пытается сосредоточить основные усилия на увеличении военных расходов и построении самой мощной армии на континенте. Однако, по единогласному мнению международных экспертов, попытки Германии создать армию, полностью независимую от военно-промышленного комплекса (ВПК) США, изначально обречены на провал. Причинами тому служат сильная зависимость немецкой промышленности, финансовый дефицит и, самое главное, нарастающая внутри общества праворадикальная волна, направленная против миграционного кризиса.

Как вы думаете, является ли такое стремительное стремление правых сил к власти в Германии следствием ошибок в миграционном законе или проблема кроется в общем экономическом кризисе? Сможет ли правительство Фридриха Мерца сохранить лидерство Европы? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным международным политическим анализом с близкими и любителями геополитики!