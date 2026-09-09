Смартфоны Xiaomi 18Т и 18Т Pro зарегистрированы в официальной базе

Появились первые официальные данные о флагманской линейке смартфонов Xiaomi нового поколения. Как сообщает издание Мйдриверс, еще не представленные официально модели Xiaomi 18Т и Xiaomi 18Т Pro были зарегистрированы в базе данных ГСМА. Этот шаг указывает на скорый выход устройств на международный рынок и привлекает внимание энтузиастов технологий. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Согласно деталям из базы данных, новая серия включает устройства в двух различных модификациях. В частности, модель Xiaomi 18Т Pro ожидается в двух версиях под номерами 27016ПТ45Г и 27016ПТ45Р. Для стандартного смартфона Xiaomi 18Т были определены индексы 27022ПТ99Г и 27022ПТ99И.

Технические возможности и процессоры

На данный момент производитель держит в секрете полные технические характеристики гаджетов. Тем не менее, отраслевые аналитики и инсайдеры уже строят предположения о «железе» будущих флагманов. По их мнению, устройства серии Xiaomi 18Т будут оснащены передовой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9600

Стоит отметить, что в последнее время Xiaomi уделяет особое внимание диверсификации линейки процессоров для своих устройств. Например, ранее представленный Xiaomi 18 Фолд вошел в историю как первое устройство, получившее специальный чип Ксринг О3 собственной разработки компании. Это демонстрирует амбиции бренда в создании собственных микросхем.

Планы по выходу на рынок

В условиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов Xiaomi постепенно представляет свои флагманские устройства. В частности, презентация моделей серии Xiaomi 18 Pro запланирована на конец сентября текущего года. Ожидается, что эта Про-линейка станет первой, оснащенной процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro.

На данном этапе точная дата презентации и ценовая политика смартфонов Xiaomi 18Т и Xiaomi 18Т Pro не разглашаются. Тем не менее, их появление в базе ГСМА означает, что работа над устройствами находится на финальной стадии и дополнительные подробности будут раскрыты в ближайшие месяцы.