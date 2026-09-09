Xiaomi представила три новых внешних аккумулятора

Бренд Xiaomi представил три новых внешних аккумулятора, предназначенных для различных сценариев использования. По данным Иксбт.ком, в линейку вошли как ультратонкие, так и сверхмощные модели, призванные удовлетворить повседневные потребности пользователей мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новинки обладают различными характеристиками, что позволяет каждому пользователю выбрать подходящий вариант. Xiaomi стремится обеспечить быструю зарядку и удобство с помощью современных технологий.

Ультратонкие и магнитные модели

Самым компактным представителем серии стал УлтраТин Магнетик Повер Банк 5000 15В. Его толщина составляет всего 6 мм, а вес — 98 г. Несмотря на это, устройство обладает емкостью 5000 mAh, поддерживает магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 В и проводную зарядку через USB-C мощностью до 22,5 В.

С помощью этого компактного аккумулятора можно одновременно заряжать два устройства — проводным и беспроводным способом. Для тех, кто ищет более емкую модель, представлен Xiaomi Магнетик Повер Банк 10000 45В. Гаджет оснащен аккумулятором на 10 000 mAh, беспроводной зарядкой Ки 2.2 мощностью до 25 В и магнитной системой крепления с силой 13 Н.

В корпус этой модели средней емкости встроен кабель USB-C, а максимальная мощность в проводном режиме достигает 45 В. Устройство также поддерживает протоколы КК 2.0, ПД и ППС и будет доступно в черном и белом цветах.

Главная новинка мощностью 165 В

Звездой презентации стала модель Xiaomi Повер Банк 20000 165В. Общая суммарная мощность этого аккумулятора составляет 165 В. Первый порт USB-C выдает до 120 В, второй — до 45 В, а встроенный в корпус кабель USB-C также поддерживает 120 В.

В дополнение к основным техническим характеристикам модель оснащена портом УСБ-А и цветным интеллектуальным дисплеем. Экран отображает заряд аккумулятора, состояние процесса зарядки, примерное оставшееся время работы, а также предупреждения о низком токе и неисправностях.