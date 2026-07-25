В Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсов
Китайские ученые представили революционную систему, выводящую технологию нейроинтерфейсов на новый уровень. Впервые в мире появилась возможность синхронного сбора данных электроэнцефалограммы (ЭЭГ) тысяч людей, находящихся в разных регионах одновременно. Ожидается, что это открытие положит начало новой эре в обучении моделей искусственного интеллекта на основе сигналов человеческого мозга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
По данным телеканала ККТВ, эта новая технология была специально разработана для исследования связи между мозгом и компьютером, а также для совершенствования нейросистем. До сих пор подобные эксперименты проводились в ограниченных масштабах, то есть лишь с участием нескольких десятков добровольцев. Теперь же появилась возможность одновременно записывать данные тысяч участников.
Как были преодолены технологические барьеры?Инженерам проекта пришлось решить две чрезвычайно сложные задачи для достижения этого результата. Во-первых, размеры оборудования для регистрации ЭЭГ-сигналов были значительно уменьшены, но это не повлияло отрицательно на точность измерений. Это сделало устройства более удобными для повседневного использования.
Второй и важнейшей проблемой была синхронизация данных. Поскольку участники находились в разных городах и регионах, несмотря на сетевые задержки, была обеспечена работа всех устройств в одно и то же время с точностью до миллисекунды. Это служит созданию сверхточной и качественной базы данных для искусственного интеллекта.
Новый ресурс для будущего нейросистемПо мнению специалистов, сегодня главной проблемой в сфере нейроинтерфейсов является нехватка качественных данных ЭЭГ. Если для обучения универсальных АИ-моделей, таких как ChatGPT, тексты, изображения и видео собирались в гигантских объемах, то записи об электрической активности человеческого мозга были крайне скудными и разрозненными.
Новая система позволяет собрать тысячи часов синхронных записей ЭЭГ всего за один сеанс. Это в несколько раз ускоряет процесс создания огромного набора данных (датасета) для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. В результате в будущем появятся нейросистемы нового поколения, способные напрямую анализировать сигналы человеческого мозга, а не ограничиваться только текстом или изображениями.
В перспективе эта технология откроет путь к созданию систем, которые лучше понимают когнитивное состояние человека и могут общаться с ним практически напрямую. Это может произвести революцию не только в медицине, но и во всех сферах взаимодействия между человеком и техникой.
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