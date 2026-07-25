В Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсов

·40·Технологии
В Китае совершили огромный прорыв в сфере мозго-компьютерных интерфейсов

Китайские ученые представили революционную систему, выводящую технологию нейроинтерфейсов на новый уровень. Впервые в мире появилась возможность синхронного сбора данных электроэнцефалограммы (ЭЭГ) тысяч людей, находящихся в разных регионах одновременно. Ожидается, что это открытие положит начало новой эре в обучении моделей искусственного интеллекта на основе сигналов человеческого мозга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным телеканала ККТВ, эта новая технология была специально разработана для исследования связи между мозгом и компьютером, а также для совершенствования нейросистем. До сих пор подобные эксперименты проводились в ограниченных масштабах, то есть лишь с участием нескольких десятков добровольцев. Теперь же появилась возможность одновременно записывать данные тысяч участников.

Как были преодолены технологические барьеры?

Инженерам проекта пришлось решить две чрезвычайно сложные задачи для достижения этого результата. Во-первых, размеры оборудования для регистрации ЭЭГ-сигналов были значительно уменьшены, но это не повлияло отрицательно на точность измерений. Это сделало устройства более удобными для повседневного использования.

Второй и важнейшей проблемой была синхронизация данных. Поскольку участники находились в разных городах и регионах, несмотря на сетевые задержки, была обеспечена работа всех устройств в одно и то же время с точностью до миллисекунды. Это служит созданию сверхточной и качественной базы данных для искусственного интеллекта.

Новый ресурс для будущего нейросистем

По мнению специалистов, сегодня главной проблемой в сфере нейроинтерфейсов является нехватка качественных данных ЭЭГ. Если для обучения универсальных АИ-моделей, таких как ChatGPT, тексты, изображения и видео собирались в гигантских объемах, то записи об электрической активности человеческого мозга были крайне скудными и разрозненными.

Новая система позволяет собрать тысячи часов синхронных записей ЭЭГ всего за один сеанс. Это в несколько раз ускоряет процесс создания огромного набора данных (датасета) для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. В результате в будущем появятся нейросистемы нового поколения, способные напрямую анализировать сигналы человеческого мозга, а не ограничиваться только текстом или изображениями.

В перспективе эта технология откроет путь к созданию систем, которые лучше понимают когнитивное состояние человека и могут общаться с ним практически напрямую. Это может произвести революцию не только в медицине, но и во всех сферах взаимодействия между человеком и техникой.

КитайНейроинтерфейсИскусственный ИнтеллектТехнологииЭЭГ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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