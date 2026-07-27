Стали известны цены на смартфоны серии Redmi Ноте 17 на европейском рынке

·58·Технологии
Стали известны цены на смартфоны серии Redmi Ноте 17 на европейском рынке

В сети появились ожидаемые цены на смартфоны Redmi Ноте 17, Redmi Ноте 17 Pro и Redmi Ноте 17 Pro Max в европейских странах в преддверии их выхода на глобальный рынок. По данным портала Йтечб, устройства будут предложены международным покупателям в пяти различных версиях, и их стоимость может заметно отличаться от китайского рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

Сообщается, что глобальные модели будут отличаться от местных версий не только ценой, но и некоторыми техническими характеристиками. В частности, предполагается, что базовая модель Redmi Ноте 17 5Г будет оснащена основной камерой на 108 мегапикселей вместо 50-мегапиксельного сенсора в китайской версии. Это может стать дополнительным преимуществом для международных пользователей.

Технические возможности и разница в ценах

По словам специалистов, самые большие изменения коснутся устройств в более высоком ценовом сегменте. Если утечки подтвердятся, модели Redmi Ноте 17 Pro и Redmi Ноте 17 Pro Max обойдутся дороже по сравнению с китайским рынком. Тем не менее, ожидается, что возможности этих гаджетов привлекут покупателей.

Ожидаемая на европейском рынке модель Redmi Ноте 17 Pro сохранит основные параметры китайской версии. В частности, устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 6с Ген 4, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и набором основных датчиков на 50 и 2 мегапикселя.

Аккумулятор большой емкости и дисплей

Одной из самых примечательных особенностей смартфона является его источник питания. Ожидается, что глобальная версия также будет оснащена огромным аккумулятором емкостью 9000 mAh, что позволит пользователям долго использовать гаджет без подзарядки.

Кроме того, устройство получит 6,83-дюймовый АМОЛЭД-дисплей с частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Комбинация качественного экрана и мощной батареи призвана полностью удовлетворить запросы современных пользователей.

Компания Xiaomi пока официально не подтвердила эти цены и характеристики. Однако утечки ясно указывают на то, что серия вскоре выйдет за пределы Китая и поступит в продажу в Европе и на других глобальных рынках.

Redmi Note 17XiaomiСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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