Аеромакс представила новый дрон с вертикальным взлетом

Группа компаний «Аэромах» представила общественности новую беспилотную авиационную систему самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки под названием «А-5 М/Л». Данное устройство предназначено для удаленного мониторинга промышленной и транспортной инфраструктуры, проведения геодезических исследований, а также выполнения качественной фото- и видеосъемки, что оценивается как важный шаг на рынке современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, максимальная взлетная масса этого инновационного дрона достигает 30 килограммов. Он способен развивать скорость до 144 километров в час и преодолевать расстояние до 800 километров за один полет. Это позволяет полностью обследовать очень крупные территории в кратчайшие сроки.

Технические возможности и оснащение

Представленное воздушное судно может успешно выполнять свои задачи на высоте до 4 тысяч метров. Устройство способно перевозить на борту полезную нагрузку общей массой до 5 килограммов. В зависимости от характера выполняемых задач эта система оснащается камерой высокого разрешения, тепловизором или современным лазерным сканером.

Одним из главных преимуществ устройства является его способность к вертикальному взлету и посадке. Именно благодаря этой функции дрон не нуждается в специально подготовленной взлетно-посадочной полосе. На практике подтвердилось, что он может без каких-либо трудностей начать работу даже на ограниченных и тесных площадках.

Испытания и практические результаты

Технические возможности и надежность новой платформы полностью подтвердились в ходе опытно-промышленных испытаний, проведенных в Тюменской области России. В процессе тестирования дрон успешно проинспектировал участок магистрального трубопровода, принадлежащего нефтедобывающему предприятию.

В ходе этого тестового полета устройством были выполнены работы по аэрофотосъемке. Полученные данные и материалы были успешно использованы для оценки состояния линейной инфраструктуры и создания точных цифровых моделей территории, что резко повышает эффективность управления промышленными объектами.