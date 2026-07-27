Аеромакс представила новый дрон с вертикальным взлетом

·27·Технологии
Аеромакс представила новый дрон с вертикальным взлетом

Группа компаний «Аэромах» представила общественности новую беспилотную авиационную систему самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки под названием «А-5 М/Л». Данное устройство предназначено для удаленного мониторинга промышленной и транспортной инфраструктуры, проведения геодезических исследований, а также выполнения качественной фото- и видеосъемки, что оценивается как важный шаг на рынке современных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, максимальная взлетная масса этого инновационного дрона достигает 30 килограммов. Он способен развивать скорость до 144 километров в час и преодолевать расстояние до 800 километров за один полет. Это позволяет полностью обследовать очень крупные территории в кратчайшие сроки.

Технические возможности и оснащение

Представленное воздушное судно может успешно выполнять свои задачи на высоте до 4 тысяч метров. Устройство способно перевозить на борту полезную нагрузку общей массой до 5 килограммов. В зависимости от характера выполняемых задач эта система оснащается камерой высокого разрешения, тепловизором или современным лазерным сканером.

Одним из главных преимуществ устройства является его способность к вертикальному взлету и посадке. Именно благодаря этой функции дрон не нуждается в специально подготовленной взлетно-посадочной полосе. На практике подтвердилось, что он может без каких-либо трудностей начать работу даже на ограниченных и тесных площадках.

Испытания и практические результаты

Технические возможности и надежность новой платформы полностью подтвердились в ходе опытно-промышленных испытаний, проведенных в Тюменской области России. В процессе тестирования дрон успешно проинспектировал участок магистрального трубопровода, принадлежащего нефтедобывающему предприятию.

В ходе этого тестового полета устройством были выполнены работы по аэрофотосъемке. Полученные данные и материалы были успешно использованы для оценки состояния линейной инфраструктуры и создания точных цифровых моделей территории, что резко повышает эффективность управления промышленными объектами.

AeromaxДронТехнологииИнфраструктураИспытания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пользователи Threads теперь могут общаться с Meta AI в личных сообщенияхПользователи Threads теперь могут общаться с Meta AI в личных сообщенияхСегодня, 21:51Дата-центры становятся новым испытанием для энергетической сетиДата-центры становятся новым испытанием для энергетической сетиСегодня, 21:50Искусственный интеллект становится основным форматом в поисковой системе GoogleИскусственный интеллект становится основным форматом в поисковой системе GoogleСегодня, 20:52Starship впервые сфотографирован из космоса: корабль продолжает держаться на водеStarship впервые сфотографирован из космоса: корабль продолжает держаться на водеСегодня, 20:52Компания ССИ, основанная Ильей Суцкевером, начала стратегическое партнерство с NvidiaКомпания ССИ, основанная Ильей Суцкевером, начала стратегическое партнерство с NvidiaСегодня, 20:26Представлен НФК-ключ за 9 долларов для борьбы с зависимостью от соцсетейПредставлен НФК-ключ за 9 долларов для борьбы с зависимостью от соцсетейСегодня, 20:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне