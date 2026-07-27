Starship впервые сфотографирован из космоса: корабль продолжает держаться на воде

Очередное испытание сверхтяжелой транспортной системы Starship от компании SpaceX завершилось важными результатами. Был опубликован первый спутниковый снимок корабля из космоса после его успешной посадки в Индийском океане, и выяснилось, что он даже не затонул и проплыл по поверхности более 100 километров. Этот этап может открыть новую главу в программе создания космических кораблей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в ходе 13-го полета, выполненного в рамках серии десятых и последующих испытаний, космический корабль Шип 40 полностью сохранил свою целостность. Ранее генеральный директор Илон Маск особо подчеркнул, что новое теплозащитное покрытие Starship показало высокую эффективность, и высоко оценил его внешний вид. Инженеры также объяснили причины, почему для конструкции этого летательного аппарата была выбрана именно нержавеющая сталь.

Уникальные кадры из космоса

Специалисты отмечают, что корабль не только выжил на водной поверхности, но и значительно удалился от точки приземления. На первом космическом снимке, распространившемся в интернете, отчетливо видно, как Starship безопасно держится в акватории Индийского океана. Замечено, что рядом его сопровождает вспомогательное судно ГО Аустралис, принадлежащее компании SpaceX.

В настоящее время инженерные команды проводят глубокий анализ состояния корабля после его длительного пребывания в воде. Полученные данные послужат основным источником для более безопасной и эффективной организации будущих испытательных полетов. Руководство компании пока не предоставило официальной информации о дальнейшей судьбе Шип 40 и планах по его доставке на берег.

Еще один шаг в будущее

Данное испытание является частью масштабной стратегии SpaceX по созданию полностью многоразовой транспортной системы. Успех программы в будущем резко расширит возможности доставки грузов и астронавтов на Луну и Марс. При этом компания активно ведет работу и в других направлениях.

В частности, специалист SpaceX Майкл Николлс остановился на проекте Starlink и успешных шагах в области искусственного интеллекта. По его словам, этап тестирования всех 20 новых спутников Starlink В3 поколения успешно завершен. Это еще больше повысит возможности глобальной интернет-сети.