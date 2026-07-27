Представлен НФК-ключ за 9 долларов для борьбы с зависимостью от соцсетей

Попытки ограничить экранное время на смартфоне часто оказываются неэффективными, поскольку зависят исключительно от силы воли человека. Обычные приложения и уведомления слишком легко просто проигнорировать, что снова затягивает пользователей в водоворот бесконечной ленты. Согласно данным Иксбт.ком, для решения именно этой проблемы было создано новое устройство под названием Аутономус Кей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот новый гаджет предлагает полностью физический подход, в отличие от привычных программных ограничений. Он состоит из НФК-ключа, который работает со специальным сопутствующим приложением и блокирует отвлекающие программы. Теперь для обхода блокировки недостаточно просто нажать кнопку на экране — чтобы восстановить доступ к нужным приложениям, потребуется отсканировать телефон с помощью физического ключа.

Физический барьер и его преимущества

Каждая сессия разблокировки может длиться максимум 60 минут, после чего приложения автоматически снова блокируются. Именно это физическое требование делает идею привлекательной, так как пользователь, не полагаясь на самоконтроль, может оставить НФК-ключ в другой комнате, офисе или спортзале. Это превращает бессознательный импульс открыть Instagram или TikTok в осознанное решение, требующее дополнительных действий.

Стоимость устройства составляет всего 9 долларов, что делает его значительно дешевле альтернативных конкурентов вроде Block (29 долларов), Унплук (26.50 долларов) и Брик (59 долларов). Хотя Брик предлагает такие продвинутые функции, как режим сна и блокировка покупок внутри приложений, Аутономус Кей предоставляет базовый функционал по очень доступной цене.

Технические возможности и анализ AI

Компактное устройство длиной около трех дюймов поддерживает смартфоны на базе Android 8.0 и выше, а также iPhone с iOS 15 и новее. Кроме того, его приложение предоставляет аналитические данные с помощью искусственного интеллекта:

отслеживает, как часто открываются отвлекающие приложения

фиксирует, сколько времени они остаются открытыми определяет, в какое время суток пользователь чаще всего берет телефон в руки

Интересно, что AI обобщает привычки в юмористической и резкой манере. Например, если пользователь снова открывает приложения сразу после блокировки, система может заявить, что ключ был убран недостаточно далеко, и порекомендовать спрятать его в более неудобное место. К тому же, в отличие от многих других блокировщиков приложений, для разблокировки дополнительных функций не требуется никаких подписок или премиум-аккаунтов.

Один ключ можно сопрягать с несколькими телефонами, что делает его практичным выбором для людей с несколькими устройствами или для семей. Однако в процессе тестирования выяснилось, что сканирование NFC иногда требует нескольких попыток. Поэтому его не рекомендуется использовать для блокировки важных приложений, таких как мессенджеры или почта, которые часто необходимы в течение дня.