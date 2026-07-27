Искусственный интеллект становится основным форматом в поисковой системе Google

Ответы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта в поисковой системе Google, независимо от желания пользователей приобретают приоритетное направление в цифровом информационном пространстве. По данным компании рыночной аналитики Симиларвеб, за последний год частота появления функции AI Овервиевс в результатах поиска Google выросла с 15% до 43%, что кардинально меняет привычки интернет-пользователей в потреблении информации. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Изменение поисковых привычек и роль платформы Google

Согласно результатам исследования, технология, которая на начальном этапе была запущена как дополнительный слой поверх обычного поиска, сегодня превратилась в неотъемлемую часть поискового процесса. Пользователей перенаправляют напрямую к ответам, предоставленным искусственным интеллектом, после чего они продолжают поиск через более интерактивный режим AI Моде разговорного формата от Google. В частности, показатели показывают, что количество посещений AI Моде выросло со 126 миллионов в июне 2025 года до 279 миллионов к маю 2026 года.

Эти изменения отражают более широкий сдвиг в культуре поиска информации пользователями в сети. Если в свое время Google просто предоставлял список синих ссылок, и пользователи переходили по ним на другие сайты, то теперь сама страница поиска Google становится конечным пунктом назначения. Система собирает необходимую информацию с проиндексированных ею сайтов и представляет ее самостоятельно.

Такая ситуация обеспечивает проведение времени пользователями непосредственно на самой платформе Google, а не их переходы на сторонние сайты. По данным Симиларвеб, за прошедший период средняя продолжительность поисковых запросов увеличилась. Это означает, что люди вместо коротких ключевых слов начали использовать более длинные, естественные и разговорные запросы, предназначенные для искусственного интеллекта.

Проблемы, с которыми сталкиваются издатели

Однако такие коренные изменения в поисковой системе не были встречены с одобрением со стороны СМИ и контент-издателей. Из-за цитат искусственного интеллекта, не требующих перехода на сайты, издатели лишаются своего реферального трафика (реферрал траффик). Еще в прошлом году Симиларвеб сообщал, что эта тенденция приведет к тяжелым последствиям, особенно для новостных изданий.

В ответ на ситуацию компания сетевой инфраструктуры Cloudflare предоставила издателям инструменты, позволяющие защитить свои сайты. Теперь владельцы сайтов имеют возможность блокировать поисковых ботов (AI кравлерс) компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, если они не платят за контент.

Тем не менее в последнем отчете отмечается, что количество процитированных ответов искусственного интеллекта увеличилось более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. Например, по состоянию на май 2026 года лишь 6,8% десктопных поисковых запросов в ChatGPT в США содержали ссылки на источники (за исключением запросов в сфере туризма, ритейла и спорта, которые цитируются чаще других).

Лучи надежды для издателей

Тем не менее для создателей контента заметны пусть и небольшие, но положительные изменения. В частности, после обновления, внедренного в поисковую систему ChatGPT в начале мая, показатели переходов десктопных пользователей на веб-страницы в США улучшились. Если в марте 2026 года на веб-страницы приходилось лишь 25% визитов, то к концу мая этот показатель достиг почти 60%. Это показывает, что пользователи стараются по возможности использовать синие ссылки внутри результатов искусственного интеллекта.