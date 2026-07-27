В августе ожидается 43-градусная жара и последующее резкое похолодание

Стало известно, какой погодой выдастся август в Узбекистане. Согласно прогнозу, опубликованному «Узгидрометом», в первые дни месяца по республике установится очень жаркая и сухая погода. Однако к концу месяца температура постепенно понизится, и ожидаются сравнительно прохладные дни.

Как сообщают специалисты, 1–2 августа температура воздуха на большей части территории может подняться до 38–41 градуса, а на юге и в пустынных районах — до 42–43 градусов. В последующие дни прогнозируется понижение температуры на 3–5 градусов, днем в пределах 33–38 градусов.

Во второй половине августа высока вероятность вторжения относительно прохладного воздушного потока на территорию Узбекистана. В связи с этим к концу месяца дневная температура воздуха может опуститься до 25–30 градусов. Ночами воздух также будет постепенно остывать и к концу месяца составит около 12–15 градусов.

Синоптики отмечают, что август обычно считается одним из самых сухих месяцев в году. На равнинных территориях осадки наблюдаются очень редко, а на юге и в пустынных районах в некоторые годы дождей может не быть вовсе.

При этом в августе текущего года в некоторых регионах количество осадков может быть немного выше многолетней нормы. В основном во второй половине месяца возможны кратковременные и слабые дожди.

Таким образом, август в Узбекистане начнется с сильной жары, но ближе к концу месяца ожидается заметное похолодание. Специалисты рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности в жаркие дни.