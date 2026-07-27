Айсанем Юсупова представила поклонникам новую песню (аудио)

·28·Культура
Айсанем Юсупова представила поклонникам новую песню (аудио)

Актриса и в последнее время активно пробующая себя в пении Айсанем Юсупова представила поклонникам очередное творческое творение. Новая песня артистки под названием "Сен" ("Ты") состоялась сегодня в 20:00 на её YouTube-канале.

Песня повествует о близком человеке, который появляется в жизни человека, меняет весь его мир и придает жизни новый смысл и краски. Композиция увлекает слушателя в мир искренних чувств и теплых переживаний.

Автором текста песни является Шахбоз Файзуллаев, а музыку написал Жасур Бадалбаев.

После объявления о премьере песня "Сен" за короткое время успела собрать множество просмотров. Хотя пока трек представлен только в аудиоформате, его содержательные слова и приятная мелодия оставляют у слушателей теплые впечатления.

В комментариях в социальных сетях и на YouTube поклонники тепло встретили песню и пожелали Айсанем Юсуповой успехов в творчестве.

Айсанем ЮсуповаYouTubeШахбоз ФайзуллаевЖасур Бадалбаев
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