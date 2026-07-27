Гранды Серии А претендуют на Джона Стоунза

·31·Спорт
Гранды Серии А претендуют на Джона Стоунза

Опытный защитник сборной Англии и Манчестер Сити Джон Стоунз может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Goal.com, серьезный интерес к услугам 32-летнего футболиста проявляют ведущие итальянские клубы — Интер и Ювентус, которые уже вступили в переговоры с его представителями. Футболист, ставший свободным агентом после истечения срока контракта с Манчестер Сити, заявил, что открыт к открытию новой страницы в своей карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, Джон Стоунз добился огромных успехов за 10 сезонов, проведенных в составе Манчестер Сити. За это время он шесть раз выиграл Английскую Премьер-лигу и завоевал главный трофей Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. Стиль игры, сформировавшийся под руководством Пепа Гвардиолы, умение видеть поле и тактическая зрелость сделали его одним из самых востребованных защитников в Европе.

Конкуренция гигантов Серии А

Несмотря на возраст игрока, его международный опыт по-прежнему высоко ценится. В частности, он сыграл важную роль в выходе сборной Англии в полуфинал на недавно завершившемся чемпионате мира. По ходу турнира он вышел в стартовом составе в трех матчах, а также появился на поле со скамейки запасных в матче 1/8 финала против Мексики. Получить футболиста столь высокого уровня бесплатно, без трансферной стоимости, рассматривается европейскими топ-клубами как уникальная возможность.

Интер и Ювентус в настоящее время начали официальные переговоры с представителями футболиста. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, игрок сборной Англии серьезно рассматривает вариант переезда в Италию. Гранды Серии А определили опытного защитника приоритетной целью для укрепления своей линии обороны.

Интерес внутри Англии

Однако чемпионат Италии — не единственный вариант для Джона Стоунза. К числу команд, борющихся за него на трансферном рынке, присоединились и представители Английской Премьер-лиги. В частности, главный тренер Арсенала Микель Артета внимательно следит за ситуацией вокруг этого футболиста с целью компенсировать потерю травмированного Вильяма Салиба. Напомним, что Артета ранее работал помощником Гвардиолы в Манчестер Сити и близко изучил возможности Стоунза.

Наряду с Арсеналом, лондонский Челси также входит в число команд, следящих за действиями защитника. Однако, учитывая нулевую трансферную стоимость футболиста, окончательное решение будет полностью зависеть от самого Джона Стоунза и того, где он захочет продолжить свою дальнейшую карьеру.

Джон СтоунзИнтерЮвентусМанчестер СитиСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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