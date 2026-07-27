Почему сорвались переговоры между Мохамедом Салахом и Бешикташем

Переговоры вокруг трансфера нападающего Мохамеда Салаха, который должен был присоединиться к турецкому гранду «Бешикташу» на правах свободного агента, столкнулись с серьезными препятствиями. Переезд египетского футболиста, чей действующий контракт с «Ливерпулем» подошел к концу, находится на грани срыва из-за ряда финансовых и юридических разногласий. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передают Футбалл Италиа и другие ведущие источники, руководство турецкого клуба было готово платить звездному форварду зарплату в размере 12,5 миллиона евро в год. Однако достичь соглашения по второстепенным деталям контракта, в частности по коммерческим правам и агентской комиссии, не удалось.

Финансовые ограничения и требования агентов

Спортивный директор «Бешикташа» Ондер Озен прояснил ситуацию, подчеркнув, что позитивная атмосфера первых дней изменилась с 21 июля. По словам клубных официальных лиц, дополнительные требования со стороны представителей игрока завели переговоры в тупик.

Основной конфликт связан с распределением доходов от продажи футболок и превышением агентских комиссионных установленных законом норм. Руководство «Бешикташа» решило временно приостановить переговоры, чтобы не подвергать риску финансовую стабильность клуба и избежать нарушений закона.

Звезда клуба из Милана стала главной целью

После неудачного трансфера Мохамеда Салаха стамбульский клуб, не теряя времени, обратил свое внимание на представителей Серии А. Исходя из текущей ситуации, руководство «Бешикташа» начало серьезно рассматривать вариант с португальским вингером «Милана» Рафаэлем Леау.

В настоящее время турецкая команда установила контакт с итальянским клубом и начала предварительные переговоры о трансферной стоимости игрока и его доступности. В случае, если трансфер Салаха не состоится, ожидается, что Леау станет главной трансферной целью «Бешикташа» в линии нападения.