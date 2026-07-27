Реал Мадрид начал положительно смотреть на возможность трансфера Родри

По мере того как летнее трансферное окно набирает обороты, руководство испанского клуба Реал Мадрид вновь пересматривает свои приоритеты. Последние выступления ведущих футболистов Европы побуждают королевский клуб заново открыть трансферные направления, которые ранее считались закрытыми. По мере приближения нового сезона принимаются меры по дальнейшему усилению состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания ESPN, Реал Мадрид значительно повысил уровень своего оптимизма относительно подписания полузащитника Манчестер Сити Родри. Ранее руководство мадридского клуба отказалось от этого трансфера из-за физического состояния игрока и его недавних травм. Однако действия футболиста стали причиной изменения этого решения.

Участие Родри и новый поворот

Великолепная игра капитана сборной Испании в ее успешном шествии на чемпионате мира развеяла все сомнения. Это выступление побудило президента клуба Флорентино Переса и других высокопоставленных официальных лиц пересмотреть данный вопрос и активизировать действия по трансферу.

Сам футболист, несмотря на активные попытки клуба Пари Сен-Жермен, хочет перейти именно в состав Реал Мадрида. Однако главным препятствием в трансфере испанского игрока остается позиция Манчестер Сити. Английский клуб не намерен легко отпускать своего лидера.

Условия Манчестер Сити

В настоящее время футболист вступил в последний год своего контракта, и это ставит руководство Манчестер Сити перед сложным выбором. Клуб может продать его летом или столкнуться с риском потерять бесплатно в конце сезона. Тем не менее, англичане точно не дадут согласие на трансфер до тех пор, пока в полузащите не будет найден достойный преемник, способный полноценно играть под руководством Энцо Марески.