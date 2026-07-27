Реал Мадрид начал положительно смотреть на возможность трансфера Родри

·21·Спорт
Реал Мадрид начал положительно смотреть на возможность трансфера Родри

По мере того как летнее трансферное окно набирает обороты, руководство испанского клуба Реал Мадрид вновь пересматривает свои приоритеты. Последние выступления ведущих футболистов Европы побуждают королевский клуб заново открыть трансферные направления, которые ранее считались закрытыми. По мере приближения нового сезона принимаются меры по дальнейшему усилению состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания ESPN, Реал Мадрид значительно повысил уровень своего оптимизма относительно подписания полузащитника Манчестер Сити Родри. Ранее руководство мадридского клуба отказалось от этого трансфера из-за физического состояния игрока и его недавних травм. Однако действия футболиста стали причиной изменения этого решения.

Участие Родри и новый поворот

Великолепная игра капитана сборной Испании в ее успешном шествии на чемпионате мира развеяла все сомнения. Это выступление побудило президента клуба Флорентино Переса и других высокопоставленных официальных лиц пересмотреть данный вопрос и активизировать действия по трансферу.

Сам футболист, несмотря на активные попытки клуба Пари Сен-Жермен, хочет перейти именно в состав Реал Мадрида. Однако главным препятствием в трансфере испанского игрока остается позиция Манчестер Сити. Английский клуб не намерен легко отпускать своего лидера.

Условия Манчестер Сити

В настоящее время футболист вступил в последний год своего контракта, и это ставит руководство Манчестер Сити перед сложным выбором. Клуб может продать его летом или столкнуться с риском потерять бесплатно в конце сезона. Тем не менее, англичане точно не дадут согласие на трансфер до тех пор, пока в полузащите не будет найден достойный преемник, способный полноценно играть под руководством Энцо Марески.

Реал МадридРодриМанчестер СитиТрансферИспания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сидни Лопеш Кабрал получил приз за гол в ворота сборной АргентиныСидни Лопеш Кабрал получил приз за гол в ворота сборной АргентиныСегодня, 21:59Гол Эльдора Шомуродова получил историческое признание на ЧМ-2026 (видео)Гол Эльдора Шомуродова получил историческое признание на ЧМ-2026 (видео)Сегодня, 21:40Почему сорвались переговоры между Мохамедом Салахом и БешикташемПочему сорвались переговоры между Мохамедом Салахом и БешикташемСегодня, 21:19Арсенал вступает в борьбу за Винисиуса: новости трансферного рынкаАрсенал вступает в борьбу за Винисиуса: новости трансферного рынкаСегодня, 20:35Гранды Серии А претендуют на Джона СтоунзаГранды Серии А претендуют на Джона СтоунзаСегодня, 20:11Трансферная борьба за Константиноса Карецаса: Боруссия и Милан среди претендентовТрансферная борьба за Константиноса Карецаса: Боруссия и Милан среди претендентовСегодня, 19:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана