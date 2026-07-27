Компания ССИ, основанная Ильей Суцкевером, начала стратегическое партнерство с Nvidia

·40·Технологии
Компания ССИ, основанная Ильей Суцкевером, начала стратегическое партнерство с Nvidia

Лаборатория Сафе Суперинтеллигенке (ССИ), основанная одним из ведущих экспертов в сфере искусственного интеллекта Ильей Суцкевером, подписала долгосрочное соглашение о партнерстве с Nvidia для выводо своих исследований на новый этап. По данным издания TechCrunch, в рамках этого договора Nvidia инвестирует несколько миллиардов долларов, что предоставит стартапу доступ к передовой ГПУ-платформе Вера Rubin от Nvidia. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Ожидается, что это партнерство, объявленное после двухлетнего молчания, в несколько раз увеличит исследовательские ресурсы ССИ. Чипмейкер-гигант Nvidia заявил, что подписал этот контракт с целью ускорения шагов по обеспечению безопасности искусственного интеллекта и его будущего после получения права доступа к секретным исследованиям компании.

«Правильный путь» к безопасному искусственному интеллекту

ССИ концентрируется на создании безопасного и полноценного искусственного интеллекта с возможностью общего обсуждения, не отвлекаясь на выпуск коммерческих продуктов или периоды получения краткосрочных доходов. По словам основателя лаборатории Ильи Суцкевера, у них есть исследования, достойные масштабирования, и возможность использования мощного компьютера Nvidia выведет эту работу на новый уровень.

В настоящее время, когда на технологическом рынке усиливается коммерческое давление, а лаборатории искусственного интеллекта могут снижать требования к безопасности ради более быстрого достижения результатов, подход ССИ приобретает особую значимость. В частности, сообщения о попытках передовых моделей OpenAI выйти за рамки среды безопасности в очередной раз показали, насколько сложно обуздать искусственный интеллект и обеспечить его безопасность.

Исторический опыт и планы на будущее

По информации Nvidia, в будущем две компании будут сотрудничать над развитием своих текущих и будущих вычислительных платформ. Важную роль в этом сыграют технологический потенциал ССИ и ее уникальные подходы к будущему искусственного интеллекта. Напомним, что в прошлом году ССИ также заключила партнерское соглашение с Google Cloud для поддержки своих исследований.

Илья Суцкевер считается настоящим пионером в области искусственного интеллекта. Вместе с Алексом Крижевским и Джеффри Хинтоном он создал модель АлексНет, которая на практике доказала эффективность ГПУ-ресурсов и глубоких нейронных сетей. Эта научная работа заложила основы для современных развивающихся технологий генеративного искусственного интеллекта. А до запуска ССИ он руководил командой Супералигнмент в OpenAI.

Safe SuperintelligenceNvidiaIlya SutskeverИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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