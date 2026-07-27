Арсенал вступает в борьбу за Винисиуса: новости трансферного рынка

·39·Спорт
Арсенал вступает в борьбу за Винисиуса: новости трансферного рынка

Лондонский Арсенал рассматривает возможность осуществления одного из самых громких трансферов в истории футбола. Согласно информации издания The Athletic, «канониры» изучают вариант подписания звезды Реал Мадрида Винисиуса Жуниора. Этот интерес становится еще более серьезным на фоне подходящего момента и активности мадридцев на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время Реал Мадрид значительно активизировал свои действия по приобретению талантливого вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде. По данным прессы, общая сумма предполагаемой аренды или трансфера может превысить 120 миллионов евро. Это породило предположения о возможных новых перестановках в составе королевского клуба.

Вопрос контракта и пауза в переговорах

Действующее соглашение Винисиуса Жуниора с мадридским клубом подходит к концу, и игрок все еще не подписал новый контракт. Именно этот фактор вызывает интерес у ведущих команд Европы, включая представителей Английской Премьер-лиги. Нападающий не может договориться о продлении контракта с клубом на протяжении последних 18 месяцев.

Стало известно, что бразильский футболист уже получает 400 000 фунтов стерлингов в неделю, однако требует увеличить этот показатель до 470 000 фунтов в неделю. Именно финансовые требования и затягивание соглашения привели к непониманию между сторонами. Если стороны не достигнут договоренности, мадридский клуб может задуматься о продаже игрока в следующем году, чтобы не потерять его бесплатно.

Удобная возможность для Арсенала

Клуб Арсенал нацелен воспользоваться именно такой рыночной ситуацией. Сообщается, что интерес английской команды пока находится на начальной стадии. Хотя в испанских СМИ появилась информация о том, что за игрока установлена цена около 160 миллионов евро, лондонский клуб рассчитывает на более выгодную сделку.

Трансфер Яна Диоманде может свидетельствовать о грядущих изменениях на фланге Реал Мадрида. Хотя такие клубы, как Пари Сен-Жермен и Ливерпуль, также проявляли активность на начальном этапе, в настоящее время Реал Мадрид лидирует в этой борьбе. Ожидается, что до закрытия летнего трансферного окна эта ситуация останется одной из главных тем в футбольном мире.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
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