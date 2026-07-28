Кошка Скарлетт, которая несколько раз бросалась в огонь, чтобы спасти своих новорожденных котят!

В 1996 году в одном из гаражей Нью-Йорка произошел сильный пожар. Внутри здания осталась бродячая кошка по кличке Скарлетт и ее пять новорожденных котят.

Когда начался пожар, у Скарлетт была возможность выбраться наружу в одиночку и спасти свою жизнь. Но она не бросила своих малышей. Кошка-мать снова и снова бросалась в пламя, каждый раз вынося наружу по одному котенку.

Несмотря на густой дым, высокую температуру и тяжелые ожоги, Скарлетт доставила в безопасное место и последнего детеныша. Лишь после этого она полностью обессиленная упала рядом со своими котятами.

Ее мордочка и лапы сильно обгорели, а глаза получили серьезные травмы. Однако все пять котят остались живы.

Эта история широко распространилась через средства массовой информации. После лечения Скарлетт взяла под свою опеку добрая семья. А ее история по сей день помнится как символ преданности кошки-матери, подвергшей себя опасности ради своих детей.