Кошка Скарлетт, которая несколько раз бросалась в огонь, чтобы спасти своих новорожденных котят!

·26·Мир
Кошка Скарлетт, которая несколько раз бросалась в огонь, чтобы спасти своих новорожденных котят!

В 1996 году в одном из гаражей Нью-Йорка произошел сильный пожар. Внутри здания осталась бродячая кошка по кличке Скарлетт и ее пять новорожденных котят.

Когда начался пожар, у Скарлетт была возможность выбраться наружу в одиночку и спасти свою жизнь. Но она не бросила своих малышей. Кошка-мать снова и снова бросалась в пламя, каждый раз вынося наружу по одному котенку.

Несмотря на густой дым, высокую температуру и тяжелые ожоги, Скарлетт доставила в безопасное место и последнего детеныша. Лишь после этого она полностью обессиленная упала рядом со своими котятами.

Ее мордочка и лапы сильно обгорели, а глаза получили серьезные травмы. Однако все пять котят остались живы.

Эта история широко распространилась через средства массовой информации. После лечения Скарлетт взяла под свою опеку добрая семья. А ее история по сей день помнится как символ преданности кошки-матери, подвергшей себя опасности ради своих детей.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Штраф за «чуждую одежду»: в Таджикистане запретили хиджабы, бороды и арабскую одеждуШтраф за «чуждую одежду»: в Таджикистане запретили хиджабы, бороды и арабскую одеждуСегодня, 04:17У берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акулУ берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акулСегодня, 00:03Крупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видеоКрупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видеоВчера, 23:40Появилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаПоявилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаВчера, 23:36Страшная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туристаСтрашная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туристаВчера, 23:25Нанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженностьНанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженностьВчера, 23:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу