У известной пеwицы Шахзоды, чье настоящее имя Зилала, сегодня день рождения!

Певица и актриса Шахзода 28 июля отметила свое 47-летие. Артистка, настоящее имя которой Зилала Баходировна Мусаева, родилась в 1979 году.

Шахзода известна узбекским слухотелям благодаря множеству популярных песен. На протяжении многих лет она радует поклонников своими концертными программами, видеоклипами и различными творческими проектами.

По случаю дня рождения страница певицы в социальных сетях заполнилась поздравлениями. Поклонники и близкие выражают ей искренние пожелания, желая провести новый год жизни в счастье, здоровье и радости.

В комментариях подписчики также оставили теплые отзывы о сценической деятельности Шахзоды, ее уникальном стиле исполнения и внешности.