Марк Цукерберг: искусственный интеллект должен быть доступен для всех

Глава Meta Марк Цукерберг опубликовал масштабное открытое письмо, посвященное будущему технологий искусственного интеллекта и их влиянию на общество. Данное заявление вызывает бурные обсуждения в технологическом мире, поскольку предлагает нестандартный подход к основным тенденциям современного цифрового рынка. По мнению Цукерберга, главная задача на ближайшие годы заключается в том, чтобы не допустить концентрации сверхмощных систем искусственного интеллекта в руках ограниченного круга крупных организаций или государственных структур. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, глава Meta подчеркнул, что искусственный интеллект должен стать не просто инструментом автоматизации существующих процессов, а средством создания новых знаний, технологий и бизнеса. Он считает, что персональный суперинтеллект поможет людям в разработке лекарств, открытии собственных компаний, быстром освоении новых навыков и более эффективном решении повседневных задач. Ожидается, что основной вклад искусственного интеллекта в развитие общества будет заключаться не в банальной замене человеческого труда, а в создании новых изобретений.

Против централизованного контроля

Цукерберг в своем обращении подверг резкой критике идею установления централизованного контроля над искусственным интеллектом. По его словам, если такими передовыми технологиями будут владеть лишь узкие группы, это неизбежно окажет крайне негативное влияние на экономику, науку и политику. Вместо этого предлагается внедрить модель, при которой каждый человек будет иметь собственного персонального помощника с искусственным интеллектом.

Для объяснения этой ситуации автор приводит интересный пример из сферы скульптуры или права. Представьте, что только у одного человека есть сверхумный адвокат, он получил бы несправедливое преимущество в судебном процессе. Однако когда у каждого есть свой личный интеллектуальный помощник, люди естественным образом уравновешивают друг друга и власть крупных институтов. Это, в свою очередь, еще больше укрепляет правовую и социальную справедливость.

Рынок труда и новые возможности

Глава Meta твердо верит, что широкое распространение суперинтеллекта не уничтожит рынок труда, а напротив, откроет двери для совершенно новых возможностей. Согласно его прогнозу, в будущем процесс запуска собственного бизнеса значительно упростится, экономика станет более предпринимательской, а число небольших компаний резко вырастет.

Согласно подходу компании, процесс развития искусственного интеллекта должен опираться на принципы абсолютной свободы, открытых исследований, предпринимательства и равного доступа к новым технологиям. Интересно, что ссылку на это открытое письмо Марка Цукерберга на своей странице также поделился известный предприниматель Илон Маск, что вновь привлекло внимание технологического сообщества.