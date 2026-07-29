Starlink официально начал работу в Ираке: объявлены тарифы и цены

·58·Технологии
Starlink официально начал работу в Ираке: объявлены тарифы и цены

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, официально запустила свою сеть спутникового интернета Starlink в Республике Ирак. По данным Иксбт.ком, этот шаг предоставит жителям страны возможность подключения к высокоскоростной глобальной сети, полностью независимой от традиционной проводной инфраструктуры, и сыграет важную роль в улучшении качества цифровой связи в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Скриншот новой зоны покрытия сети в Ираке и официальной страницы сервиса был впервые опубликован известным инсайдером Сойером Мерриттом. Согласно ему, для иракских пользователей уже введен специальный тариф Ресидентиал, предназначенный для домашнего использования, который способен обеспечить скорость до 100 Mbps.

Стоимость подключения и оборудования

Для желающих воспользоваться новой услугой стоимость ежемесячной подписки составляет 131 500 иракских динар, что эквивалентно примерно 100 долларам США. Кроме того, комплект оборудования Starlink В4, необходимый для подключения к сети, оценен в 525 000 иракских динар.

Реализация данного проекта стала возможной только после того, как в июне 2026 года официальные власти Ирака выдали компании SpaceX официальную лицензию на осуществление деятельности на территории страны. Это гарантирует легальную и стабильную работу сервиса.

Глобальный рост и планы на будущее

Starlink — это огромная глобальная спутниковая сеть, созданная для обеспечения широкополосного высокоскоростного интернет-соединения в любой точке земного шара. В настоящее время на орбите Земли успешно функционируют более десяти тысяч спутников Starlink.

Количество абонентов, пользующихся этой услугой по всему миру, уже превысило 12 миллионов, а система охватывает 160 государств мира. Компания планирует дальнейшее расширение своих возможностей, в частности, запуск на орбиту спутников нового поколения В3 с помощью Starship намечен на 2026 год.

StarlinkSpaceXИракИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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