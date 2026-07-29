«Манчестер Сити» потребовал отпустить своего вингера в «Тоттенхэм»
Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио принял решение продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». 22-летний футболист уже сообщил руководству «горожан» о своих окончательных планах по поводу трансфера. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил известный инсайдер и журналист Бен Джейкобс.
Zamin.уз представляет детали этого неожиданного трансфера, состояние переговоров между клубами и показатели игрока.
1. Савио хочет покинуть «Сити»: Вторая попытка
Как отмечает журналист Бен Джейкобс, бразильский талант на самом деле хотел перебраться в стан лондонцев еще летом прошлого года. Однако тогда руководство и тренерский штаб «Манчестер Сити» не дали согласия на эту сделку и оставили футболиста в команде.
Тем не менее, Савио не отказался от мысли переехать в Лондон и на этот раз поставил руководство клуба перед фактом, заявив о своем решении уйти.
2. Переговоры продолжаются: Стоимость трансфера и статистика
В настоящее время между клубами ведутся прямые переговоры, однако окончательное соглашение по трансферу еще не достигнуто.
Ситуация вокруг трансфера:
Хотя футболист готов попрощаться с манчестерцами, «Манчестер Сити» рассчитывает на финансово и тактически выгодную сделку. Можно с уверенностью сказать, что данная сделка может быть оформлена до закрытия трансферного окна.
Основные факты о Савио и возможном трансфере
Аспект / Критерий
Детали
Футболист
Савио (Бразилия)
Возраст
22 года
Нынешний клуб
«Манчестер Сити»
Клуб, в который хочет перейти
«Тоттенхэм» (Лондон)
Актуальная трансферная стоимость (Трансфермаркт)
€35 млн
Статистика в прошлом сезоне
36 матчей / 4 гола / 3 ассиста
Главный источник
Журналист Бен Джейкобс
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По вашему мнению, должен ли «Манчестер Сити» отпустить Савио в «Тоттенхэм»? Сможет ли он стать игроком основного состава в лондонском клубе? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!
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