«Манчестер Сити» потребовал отпустить своего вингера в «Тоттенхэм»

Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио принял решение продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». 22-летний футболист уже сообщил руководству «горожан» о своих окончательных планах по поводу трансфера. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил известный инсайдер и журналист Бен Джейкобс.

Zamin.уз представляет детали этого неожиданного трансфера, состояние переговоров между клубами и показатели игрока.

1. Савио хочет покинуть «Сити»: Вторая попытка

Как отмечает журналист Бен Джейкобс, бразильский талант на самом деле хотел перебраться в стан лондонцев еще летом прошлого года. Однако тогда руководство и тренерский штаб «Манчестер Сити» не дали согласия на эту сделку и оставили футболиста в команде.

Тем не менее, Савио не отказался от мысли переехать в Лондон и на этот раз поставил руководство клуба перед фактом, заявив о своем решении уйти.

2. Переговоры продолжаются: Стоимость трансфера и статистика

В настоящее время между клубами ведутся прямые переговоры, однако окончательное соглашение по трансферу еще не достигнуто.

Ситуация вокруг трансфера: Хотя футболист готов попрощаться с манчестерцами, «Манчестер Сити» рассчитывает на финансово и тактически выгодную сделку. Можно с уверенностью сказать, что данная сделка может быть оформлена до закрытия трансферного окна.

Основные факты о Савио и возможном трансфере

Аспект / Критерий Детали Футболист Савио (Бразилия) Возраст 22 года Нынешний клуб «Манчестер Сити» Клуб, в который хочет перейти «Тоттенхэм» (Лондон) Актуальная трансферная стоимость (Трансфермаркт) €35 млн Статистика в прошлом сезоне 36 матчей / 4 гола / 3 ассиста Главный источник Журналист Бен Джейкобс

Подобные громкие трансферы между топ-клубами Английской Премьер-лиги еще больше усиливают интригу перед началом нового сезона.

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По вашему мнению, должен ли «Манчестер Сити» отпустить Савио в «Тоттенхэм»? Сможет ли он стать игроком основного состава в лондонском клубе? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!