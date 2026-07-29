Зидан объявил состав тренерского штаба сборной Франции

Новый главный тренер национальной сборной Франции Зинедин Зидан подробно рассказал о том, кто войдет в его штаб, и о критериях отбора специалистов. Легендарный тренером подтвердил, что продолжит работу в Французской футбольной федерации вместе со своей преданной командой, которая сопровождала его триумфальный путь в мадридском «Реале».

Zamin.уз представляет последнее заявление Зидана, состав тренерского штаба и важные детали контракта.

1. «Я ценю верность»: проверенный состав из «Реала» переходит в сборную

По словам Зидана, его тренерский штаб полностью сформирован, а официальная презентация состоится в сентябре. Основной костяк нового штаба составят опытные специалисты, с которыми он три раза подряд поднимал над головой кубок Лиги чемпионов в мадридском «Реале».

Ожидается также, что в команду будут приглашены еще два или три новых специалиста.

Из слов Зинедина Зидана о тренерском штабе: «Мы представим всех в сентябре, но мой тренерский штаб уже сформирован. По сути, это тот же состав, с которым я работал в "Реале", возможно, с добавлением двух или трех новых специалистов. Я человек, который ценит преданность, и люди, с которыми я работал, доказали это. Мы продолжим этот путь вместе».

Основные факты о Зинедине Зидане и сборной Франции

Аспект / Критерий Детали Главный тренер Зинедин Зидан (54 года) Срок контракта До конца чемпионата мира 2030 года Дата объявления Вторник, 28 июля Тренерский штаб Верная команда из «Реал Мадрида» + 2-3 новых специалиста Презентация штаба В начале сентября

2. Долгосрочный проект до ЧМ-2030

Напомним, во вторник, 28 июля, Французская футбольная федерация (ФФФ) объявила о официальном подписании контракта с 54-летним специалистом. Данное соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

Зидан и его опытная «железная» команда поставили перед собой главную цель — начать новую триумфальную эпоху в французском футболе и завоевать чемпионские титулы на основных международных турнирах.

Приход Зинедина Зидана в сборную Франции и сбор его проверенной команды вызывают большие надежды и интерес в футбольном мире.

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Как вы думаете, сможет ли Зидан воссоздать победную атмосферу, созданную им в «Реале», и в сборной Франции? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!