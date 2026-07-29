Компания Boeing отложила полет космического корабля Старлинер на конец 2026 года

Специалисты Boeing и NASA пересматривают график полетов космического корабля КСТ-100 Старлинер. Согласно информации иксбт.ком, запланированный следующий грузовой рейс корабля к Международной космической станции (МКС) перенесен на срок не ранее четвертого квартала 2026 года. Это решение имеет важное значение как для аэрокосмического гиганта, так и для космических программ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В отчете, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Boeing официально подтвердила изменение сроков реализации данной миссии. Изначально компания планировала провести в 2026 году сначала беспилотный испытательный полет, и только после этого миссию с людьми на борту. Однако в результате последних обсуждений с NASA в планы были внесены изменения.

Серьезные изменения в графике полетов

В настоящее время точные даты, цели и график будущих миссий все еще находятся на стадии обсуждения. Космический корабль Старлинер не летает в космос с момента испытательного полета Крев Флигхт Тест, состоявшегося в 2024 году. Во время тех испытаний в двигательных системах корабля были зафиксированы серьезные неполадки и случаи утечки гелия.

Из-за этих проблем NASA, поставив безопасность в приоритет, приняло решение вернуть аппарат на Землю без экипажа. А двое астронавтов, прибывших на станцию на Старлинер, оставались на МКС дольше запланированного и в итоге вернулись на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Эта ситуация потребовала от инженеров Boeing глубокого анализа технических недочетов.

Финансовые потери и перспективы будущего

Представители Boeing подчеркивают, что работы по устранению выявленных проблем идут успешно. По словам главы компании Келли Ортберг, процесс устранения недостатков Старлинер продвигается достаточно позитивно. Тем не менее, в июне 2026 года Консультативная группа по безопасности полетов NASA предупреждала, что исправления могут затянуться еще на год.

Как стало известно, проект Старлинер является одним из последних крупных контрактов с фиксированной ценой в аэрокосмическом и оборонном подразделении Boeing. Компания уже списала по этой программе убытки на сумму около 2 миллиардов долларов. Тем не менее, руководство не ожидает новых крупных финансовых потерь до возобновления полетов корабля, однако все последующие сроки зависят исключительно от договоренностей с NASA.