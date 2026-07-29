Бетельгейзе оказалась двойной звездой

Астрономам впервые удалось сфотографировать «невидимый» спутник Бетельгейзе — одной из самых ярких и хорошо изученных звезд ночного неба. Международная группа исследователей под руководством сотрудника Парижской обсерватории доктора Мигеля Монтаржеса обнаружила в системе красного сверхгиганта двойную звезду с массой, равной трем массам Солнца. Это открытие стало важным шагом для научного сообщества в понимании одного из самых загадочных процессов во Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, в научной работе, опубликованной в журнале Астрономй &амп; Астрофйсикс, приводятся новые данные об Альфе Ориона, расположенной в 724 световых годах от нашей Земли. Возраст этого красного сверхгиганта составляет около 8 миллионов лет, его радиус в 1400 раз больше солнечного, а яркость превышает солнечную в 100 000 раз. Звезда приближается к завершению своего жизненного цикла и в будущем когда-нибудь вспыхнет как сверхновая, излучая свет такой силы, что он будет виден даже днем в течение нескольких недель.

Как был найден новый спутник?

В процессе поиска неизвестного компаньона специалисты использовали инструмент СФЭРЭ-ЗИМПОЛ на Очень Большом Телескопе (ВЛТ) Европейской южной обсерватории. Эта система экстремальной адаптивной оптики, изначально созданная для поиска экзопланет, позволила получить изображения с высоким контрастом. Наблюдения проводились 3 и 6 декабря 2024 года — именно в то время, когда прогнозировалось максимальное визуальное удаление спутника от главной звезды.

В результате ученые зафиксировали кандидатный объект под названием Бетельгейзе Б со статистической значимостью 6,1 сигма. Этот объект находится на угловом расстоянии 52,32 миллисекунды дуги от главной звезды, что соответствует проекционному расстоянию примерно в 8,8 астрономических единиц. Анализ показал, что Бетельгейзе Б является обычной молодой звездой главной последовательности с массой от 2,6 до 3,1 солнечной массы.

Научное значение и дальнейшие планы

Тот факт, что ученые не обнаружили ультрафиолетового, рентгеновского или Х-алфа излучения, подтверждает, что этот объект не является ранней и активной протозвездой. Руководитель исследования доктор Монтаржес с удовлетворением отметил, что опасался нехватки чувствительности оборудования, но звезда оказалась больше ожидаемой и попала в поле зрения. Эта находка раскрыла тайну долгосрочной переменчивости, связанной со структурой поверхности гиганта и движением орбитальных спутников, влияющих на звездный ветер.

На данный момент подчеркивается, что вероятность случайного совпадения с фоновой звездой равна нулю. Однако для полного подтверждения гравитационной связи системы потребуется еще одно наблюдение спутника после прохождения половины его орбитального периода, когда он окажется на противоположной стороне сверхгиганта.