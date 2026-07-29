Бетельгейзе оказалась двойной звездой

·53·Технологии
Бетельгейзе оказалась двойной звездой

Астрономам впервые удалось сфотографировать «невидимый» спутник Бетельгейзе — одной из самых ярких и хорошо изученных звезд ночного неба. Международная группа исследователей под руководством сотрудника Парижской обсерватории доктора Мигеля Монтаржеса обнаружила в системе красного сверхгиганта двойную звезду с массой, равной трем массам Солнца. Это открытие стало важным шагом для научного сообщества в понимании одного из самых загадочных процессов во Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, в научной работе, опубликованной в журнале Астрономй &амп; Астрофйсикс, приводятся новые данные об Альфе Ориона, расположенной в 724 световых годах от нашей Земли. Возраст этого красного сверхгиганта составляет около 8 миллионов лет, его радиус в 1400 раз больше солнечного, а яркость превышает солнечную в 100 000 раз. Звезда приближается к завершению своего жизненного цикла и в будущем когда-нибудь вспыхнет как сверхновая, излучая свет такой силы, что он будет виден даже днем в течение нескольких недель.

Как был найден новый спутник?

В процессе поиска неизвестного компаньона специалисты использовали инструмент СФЭРЭ-ЗИМПОЛ на Очень Большом Телескопе (ВЛТ) Европейской южной обсерватории. Эта система экстремальной адаптивной оптики, изначально созданная для поиска экзопланет, позволила получить изображения с высоким контрастом. Наблюдения проводились 3 и 6 декабря 2024 года — именно в то время, когда прогнозировалось максимальное визуальное удаление спутника от главной звезды.

В результате ученые зафиксировали кандидатный объект под названием Бетельгейзе Б со статистической значимостью 6,1 сигма. Этот объект находится на угловом расстоянии 52,32 миллисекунды дуги от главной звезды, что соответствует проекционному расстоянию примерно в 8,8 астрономических единиц. Анализ показал, что Бетельгейзе Б является обычной молодой звездой главной последовательности с массой от 2,6 до 3,1 солнечной массы.

Научное значение и дальнейшие планы

Тот факт, что ученые не обнаружили ультрафиолетового, рентгеновского или Х-алфа излучения, подтверждает, что этот объект не является ранней и активной протозвездой. Руководитель исследования доктор Монтаржес с удовлетворением отметил, что опасался нехватки чувствительности оборудования, но звезда оказалась больше ожидаемой и попала в поле зрения. Эта находка раскрыла тайну долгосрочной переменчивости, связанной со структурой поверхности гиганта и движением орбитальных спутников, влияющих на звездный ветер.

На данный момент подчеркивается, что вероятность случайного совпадения с фоновой звездой равна нулю. Однако для полного подтверждения гравитационной связи системы потребуется еще одно наблюдение спутника после прохождения половины его орбитального периода, когда он окажется на противоположной стороне сверхгиганта.

БетельгейзеАстрономияЗвездыНаучное открытиеВселенная
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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