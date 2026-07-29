Гарри Кейн готов продлить контракт с Баварией

Как сообщает Goal.com, капитан сборной Англии Гарри Кейн готов продолжить карьеру в Баварии и подписать долгосрочный контракт с мюнхенским клубом. Генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен подтвердил, что переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время нападающий проводит отпуск в США. Согласно предсезонным планам, сразу по возвращении футболиста руководство клуба обсудит с ним условия нового соглашения.

Позитивная атмосфера относительно будущего

Дризен сделал обнадеживающее для болельщиков заявление на пресс-конференции в Мюнхене. По его словам, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, и есть все возможности для достижения общего знаменателя.

Напомним, что Гарри Кейн перешел в мюнхенскую команду из Тоттенхэма в 2023 году. Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории Бундеслиги, и форвард сразу стал лидером атакующей линии немецкого гранда.

Впечатляющие результаты на поле

Прошлый сезон выдался для нападающего крайне успешным. Во всех турнирах он провел 51 матч, забил 61 гол и отдал 7 результативных передач.

Благодаря его результативной игре Бавария выиграла национальный чемпионат и Кубок Германии (ДФБ-Покал). Кроме того, форвард во второй раз в карьере стал обладателем Европейской Золотой бутсы.

Поставлена точка в трансферных слухах

Глава клуба также прокомментировал информацию о возможном уходе других лидеров команды. В частности, он решительно опроверг слухи о трансфере Майкла Олисе и Луиса Диаса.

Если Олисе упоминался в контексте интереса со стороны Реал Мадрид, то Диас в прошлом сезоне забил 26 голов и выполнил 23 голевые передачи. Мюнхенский клуб намерен сохранить стабильность основного состава.