Основатели Лигхт Фоне представили новое устройство против цифровой зависимости

·40·Технологии
Основатели Лигхт Фоне представили новое устройство против цифровой зависимости

В эпоху, когда в мире технологий доминируют смартфоны, движения против их негативного влияния набирают силу. В подкасте Экуитй от TechCrunch основатели компании Лигхт Кайвей Танг (Кайвеи Танг) и Джо Холлье (Джое Холлиер) рассказали, что уже десять лет работают над идеей простоты и отдыха от технологий, создав специальный телефон-раскладушку (флип). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком и TechCrunch, за последнее десятилетие Танг и Холлье изучали ценность простоты в наших отношениях с технологиями. За это время они сотрудничали с известными личностями, такими как Эндрю Янг (Andrew Yang), Кендрик Ламар (Кендрик Ламар) и Пит Дэвидсон (Пете Давидсон). Отмечается, что сегодня, на фоне роста числа «активистов внимания» (аттентион активистс), выступающих против крупных технологических корпораций, весь мир начинает понимать их взгляды.

Борьба с цифровой зависимостью

Сегодня смартфоны постоянно отвлекают внимание человека, оказывая негативное влияние на повседневную жизнь. Избавиться от этой зависимости, помещающейся в кармане, непросто. По мнению основателей Лигхт, движение антисмартфонов только начинается, и в будущем спрос на такие минималистичные устройства будет только расти.

Недавно анонсированный телефон-раскладушка позволит пользователям сосредоточиться на реальной жизни, не погружаясь постоянно в круговорот социальных сетей и уведомлений. Представители компании ставят перед собой цель помочь современным людям вернуть свое время и внимание с помощью этого устройства.

Light PhoneСмартфоныТехнологииГаджетыEquity
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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