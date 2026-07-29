«Бомбовый» трансфер в Мадриде: «Реал» согласовал личный контракт с Родри

Мадридский «Реал» сделал огромный шаг к осуществлению трансфера полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. «Королевский клуб» полностью согласовал условия личного контракта с футболистом. Эта новость взбудоражила спортивный мир и может стать одной из крупнейших сделок трансферного окна.

Zamin.уз, опираясь на информацию авторитетных инсайдеров, рассказывает о деталях этой сенсационной новости и вероятности осуществления трансфера.

1. Заявление Моретто и важное преимущество «Реала»

Как сообщил журналист Маттео Моретто в эфире Радио Marca, стороны достигли окончательного и полного соглашения по всем личным условиям, включая зарплату, срок контракта и бонусы. Сам футболист выразил готовность перебраться в Мадрид и намерение осуществить этот трансфер.

Это соглашение дает «Реалу» важнейшее преимущество на переговорах с «Манчестер Сити». Теперь «королевский клуб» может сосредоточиться на достижении договоренности с чемпионом Англии по сумме трансфера. Поскольку сам игрок дал согласие на переход, руководство «Сити» может быть вынуждено пойти на большие уступки в переговорах.

2. Сумма трансфера и решающая стадия переговоров

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что «Реал» планирует заполучить Родри за 40–50 миллионов евро. Эта сумма может показаться слишком низкой для одного из лучших полузащитников мира, но приближающееся к завершению соглашение Родри с «Манчестер Сити» и его согласие на переход могут сделать эту сумму вполне реальной.

По словам источников, переговоры между сторонами вошли в решающую стадию. «Реал» нацелен на скорейшее достижение договоренности и привлечение Родри к процессу подготовки к сезону.

Основные факты о трансфере Родри

Аспект / Мезон Детали Футболист Родри (Родриго Эрнандес, 30 лет, Испания) Текущий клуб «Манчестер Сити» (Англия) Клуб-претендент «Реал Мадрид» (Испания) Личный контракт Полностью согласован (окончательная договоренность) Желание футболиста Хочет осуществить трансфер Планируемая сумма 40–50 миллионов евро Стадия переговоров Решающая (финишная прямая) Главный инсайдер Маттео Моретто (Радио Marca)

Эта громкая сделка между «Реалом» и «Манчестер Сити» может стать одним из главных событий летнего трансферного окна. Согласие игрока вернуться в Мадрид и твердое намерение «королевского клуба» укрепляют уверенность в осуществлении трансфера.

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Как вы думаете, сможет ли Родри еще больше усилить полузащиту «Реала»? Как его возвращение в Мадрид повлияет на испанский футбол? Оставляйте свои мысли в комментариях!