30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)

·90·Экономика
30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)

Более 30 предпринимателей из Афганистана, работающих в сфере торговли автомобилями и запасными частями, прибыли в Ташкент. Делегация ознакомилась с деятельностью крупных торговых площадок и предприятий столицы, а также изучает возможности налаживания новых деловых связей с узбекскими партнерами.

Ожидается, что визит не ограничится лишь ознакомительной поездкой. Программа также включает проведение встреч между предпринимателями двух стран, обсуждение торговых проектов и достижение практических договоренностей.

Какие объекты посетила делегация?

Согласно представленной информации, афганские предприниматели посетили три важных объекта в Ташкенте:

Адрес визита

Изученное направление

Сергелийский автомобильный рынок

Торговля подержанными автомобилями и запасными частями

Tashkent INDEX

Торговая инфраструктура и условия для предпринимателей

ООО «Banner Print»

Деятельность предприятия и производственные процессы

Гостям была предоставлена информация о продаже автомобилей и запчастей, обслуживании покупателей, организации торговых точек, а также управлении рыночной инфраструктурой.

Члены делегации проявили особый интерес к размещению продукции, организации оптовой и розничной торговли, услугам, оказываемым предпринимателям, и условиям, созданным для купли-продажи транспортных средств.

Были продемонстрированы и изменения на Сергелийском рынке

Сергелийский автомобильный рынок считается одним из основных центров торговли подержанными транспортными средствами и запчастями в столице.

Недавно на рынке, занимающем площадь около 24 гектаров, были проведены работы по модернизации. Сообщалось о внедрении цифровой системы контроля въезжающих и выезжающих автомобилей, автостоянок и мониторинга транспортного движения. Кроме того, 116 граждан, работавших неофициально, были переведены на официальную занятость, 35 из них зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)

Этот опыт может быть интересен для афганских предпринимателей с точки зрения регулирования торговли, повышения качества услуг и сокращения теневого рынка.

Почему именно автомобильная сфера?

В Афганистане высок спрос на автомобили и запасные части, и на этом рынке тесно переплетены такие направления, как импорт, оптовая торговля, ремонт и обслуживание.

В результате визита в Ташкент могут быть обсуждены следующие направления сотрудничества:

  • взаимные поставки автомобилей и запасных частей;

  • организация каналов оптовой торговли;

  • развитие сетей сервисного и технического обслуживания;

  • обмен опытом управления торговыми площадями;

  • партнерство в сфере логистики и складской инфраструктуры;

  • создание совместных предприятий и дилерских центров.

Официальных подробностей о конкретных контрактах или проектах пока не поступало. Однако прямые встречи, запланированные в ходе визита, могут перерасти первоначальный интерес в практические соглашения.

30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)

Торговля между Узбекистаном и Афганистаном стремительно растет

Данный деловой визит совпал по времени с активизацией экономических связей между двумя странами.

По данным Национального статистического комитета, в 2025 году внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Афганистаном составил около 1,7 миллиарда долларов. За этот же период экспорт Узбекистана в Афганистан достиг 1,5 миллиарда долларов.

В 2025 году стороны наметили меры по доведению взаимного товарооборота до 3 миллиардов долларов в будущем. В рамках тех переговоров были также организованы B2B-встречи с участием около 60 предпринимателей из обеих стран.

А в марте 2026 года в Ташкентской выставке «Made in Afghanistan Expo» приняли участие более 120 предпринимателей и представителей компаний из Афганистана. После выставки планировалось проведение деловых встреч, посвященных экспортно-импортным переговорам и инвестиционному сотрудничеству.

Эти цифры показывают, что контакты на уровне предпринимателей — это не разовый визит, а часть расширяющегося экономического процесса.

30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)

Каких результатов ждут от визита?

В рамках программы делегации запланирован ряд встреч с узбекскими автодилерами, поставщиками запасных частей и другими предпринимателями.

На переговорах могут обсуждаться:

  • ассортимент продукции и объемы поставок;

  • ценообразование и механизмы расчетов;

  • транспортные и таможенные процедуры;

  • реализация узбекской продукции на рынке Афганистана;

  • совместные инвестиционные проекты;

  • условия долгосрочного сотрудничества.

Реальная эффективность бизнес-визита станет известна по итогам встреч через подписываемые контракты, новые торговые каналы и реализуемые проекты.

30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)

Главный вывод

Визит в Ташкент более 30 предпринимателей автомобильной сферы из Афганистана свидетельствует о расширении торговых связей между двумя государствами в новых направлениях.

Гости ознакомились с деятельностью Сергелийского авторынка, Tashkent INDEX и местных предприятий. Теперь главный вопрос заключается в том, перерастут ли эти знакомства в реальные контракты, новые цепочки поставок и совместные бизнес-проекты?

Если запланированные переговоры принесут практические результаты, торговля автомобилями и запчастями может стать одной из новых точек роста узбекско-афганского экономического сотрудничества.

ТашкентСергелиТашкент ИНДЕКС
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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