Google распространит свою технологию определения возраста на весь мир

Компания Google объявила, что к концу 2026 года предоставит свой интерфейс программирования Плай Signal API разработчикам Android по всему миру. Этот шаг рассматривается как ответ на инструменты определения возраста компании Apple в условиях конкуренции и направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в настоящее время эта технология применяется исключительно на территории Бразилии. Процесс ее глобального масштабирования будет осуществляться поэтапно: сначала в середине августа текущего года она станет доступна разработчикам в Австралии и Канаде, а до конца года охватит все рынки.

Внедрение этой новости совпадает по времени с периодом, когда законодатели и регуляторы по всему миру ужесточают требования к магазинам приложений по защите несовершеннолетних. В частности, Apple запустила аналогичные инструменты подтверждения возраста на международном уровне еще в феврале текущего года.

Определение возраста с сохранением конфиденциальности

Важным аспектом технологии Google является то, что она позволяет разработчикам приложений определять возрастной диапазон пользователя, не запрашивая его личные данные, например дату рождения. Вместо этого родители смогут напрямую делиться возрастным диапазоном своего ребенка с приложениями.

Кроме того, данная система позволяет взрослым по запросу разработчиков приложений сообщать свой возраст и тем самым использовать адаптированный интерфейс и возможности.

Централизованное управление и Family Link

Родителям не обязательно управлять этими данными отдельно для каждого приложения. В целях упрощения процесса Google централизовала обмен данными внутри своей популярной панели родительского контроля

Данные не передаются автоматически — от родителей требуется сначала самостоятельно ввести эти данные и предоставить разрешение. Эта новая функция дополнит другие средства безопасности в Google Play, включая ограничение времени экрана, подтверждение загрузки приложений и установку контент-фильтров с ПИН-кодом.