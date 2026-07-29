Google распространит свою технологию определения возраста на весь мир

·44·Технологии
Google распространит свою технологию определения возраста на весь мир

Компания Google объявила, что к концу 2026 года предоставит свой интерфейс программирования Плай Signal API разработчикам Android по всему миру. Этот шаг рассматривается как ответ на инструменты определения возраста компании Apple в условиях конкуренции и направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в настоящее время эта технология применяется исключительно на территории Бразилии. Процесс ее глобального масштабирования будет осуществляться поэтапно: сначала в середине августа текущего года она станет доступна разработчикам в Австралии и Канаде, а до конца года охватит все рынки.

Внедрение этой новости совпадает по времени с периодом, когда законодатели и регуляторы по всему миру ужесточают требования к магазинам приложений по защите несовершеннолетних. В частности, Apple запустила аналогичные инструменты подтверждения возраста на международном уровне еще в феврале текущего года.

Определение возраста с сохранением конфиденциальности

Важным аспектом технологии Google является то, что она позволяет разработчикам приложений определять возрастной диапазон пользователя, не запрашивая его личные данные, например дату рождения. Вместо этого родители смогут напрямую делиться возрастным диапазоном своего ребенка с приложениями.

Кроме того, данная система позволяет взрослым по запросу разработчиков приложений сообщать свой возраст и тем самым использовать адаптированный интерфейс и возможности.

Централизованное управление и Family Link

Родителям не обязательно управлять этими данными отдельно для каждого приложения. В целях упрощения процесса Google централизовала обмен данными внутри своей популярной панели родительского контроля Family Link .

Данные не передаются автоматически — от родителей требуется сначала самостоятельно ввести эти данные и предоставить разрешение. Эта новая функция дополнит другие средства безопасности в Google Play, включая ограничение времени экрана, подтверждение загрузки приложений и установку контент-фильтров с ПИН-кодом.

GoogleAndroidFamily LinkТехнологииБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей