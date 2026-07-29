Новая эра во Франции: пришел Зидан, обновился логотип национальной сборной

·72·Спорт
Новая эра во Франции: пришел Зидан, обновился логотип национальной сборной

Федерация футбола Франции (ФФФ) представила широкой общественности обновленный логотип национальной команды в честь назначения легендарного Зинедина Зидана на пост главного тренера. Этот шаг считается символом открытия новой страницы в футболе страны.

Zamin.уз представляет подробности этого исторического назначения, изменений в новой эмблеме и последних реформ во французском футболе.

1. Галльский петух сохранен, но появилась надпись «Франке»

Центральным элементом новой эмблемы остался галльский петух — традиционный символ Франции. Однако в дизайн внесены заметные изменения:

  • Новая надпись: В нижней части логотипа добавлена надпись «Франке», обозначающая название страны. Это служит более четкому выражению национальной и территориальной принадлежности.

  • Аббревиатура ФФФ: Сокращенное название федерации (ФФФ — Федератион Франсаисе де Футбалл) стало значительно меньше по сравнению с прежним логотипом и перемещено на более скромную позицию.

Напомним, что последний логотип сборной Франции был обновлен после исторической победы на чемпионате мира 2018 года. Тогда над эмблемой была добавлена вторая золотая звезда, символизирующая второе чемпионство мира. На новом логотипе эти две звезды также остались на своих местах.

Новая эра во Франции: пришел Зидан, обновился логотип национальной сборной

2. Зинедин Зидан: 4-летний контракт и преемник Дешама

Федерация футбола Франции официально объявила о подписании 4-летнего контракта с Зинедином Зиданом. Ожидается, что в соответствии с этим соглашением Зидан будет руководить командой до чемпионата мира 2030 года.

Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который успешно руководил национальной командой с 2012 года — ровно 14 лет. Под руководством Дешама французы стали чемпионами мира в 2018 году и победителями Лиги наций в 2021 году, а также дошли до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.

Основные факты об изменениях в сборной Франции

Аспект / Критерий

Детали

Новый главный тренер

Зинедин Зидан (Франция)

Срок контракта

4 года (до 2030 года)

Бывший главный тренер

Дидье Дешам (2012–2026)

Символ нового логотипа

Галльский петух сохранен

Нововведение в логотипе

Добавлена надпись «Франке»

Изменение в логотипе

Аббревиатура ФФФ уменьшена

Количество звезд

Две (за чемпионства 1998, 2018 гг.)

Возвращение Зинедина Зидана в сборную Франции и презентация нового логотипа — одно из крупнейших событий в мировом футболе.

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Как вы думаете, сможет ли сборная Франции под руководством Зинедина Зидана завоевать третье чемпионство на чемпионате мира 2030 года? Понравился ли вам дизайн нового логотипа? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Зинедин ЗиданФранцияФедерация футбола ФранцииДидье Дешам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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