В Самарканде 5 голов и драма: «Динамо» победило «Коканд-1912»

В Самарканде завершился 14-й тур Суперлиги Узбекистана. В нем местный клуб «Динамо» принял шедший среди аутсайдеров «Коканд-1912». Богатый на голы и прошедший в острой борьбе матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Zamin.уз представляет подробности этой драмы с пятью забитыми мячами, положение команд в турнирной таблице и технические показатели встречи.

1. Быстрые голы и бенефис Ходжимирзаева

Матч начался очень успешно для гостей. Практически в первой же атаке, на 2-й минуте, после передачи Егора Кондратюка Джавохир Ҳусанов открыл счет и вывел кокандцев вперед.

Однако самаркандцы ответили на это очень быстро. Всего четыре минуты спустя Анвар Ходжимирзаев восстановил равновесие. Хозяева продолжили усиливать давление, и на 29-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей. Ходжимирзаев с точки не ошибся, забив свой второй гол и выведя «Динамо» вперед перед перерывом — 2:1.

2. Влияние замен и напряженная развязка

Во втором тайме тренерские ходы также повлияли на исход игры. На 69-й минуте Санжар Кадыркулов, вышедший на поле всего за восемь минут до этого, забил третий гол хозяев и сделал счет 3:1.

После этого гола гости не сдались. Всего две минуты спустя другой вышедший на замену футболист Сильванус Нимели забил второй гол «Коканда-1912». В оставшиеся минуты кокандцы пытались сравнять счет, но оборона «Динамо» выстояла. В итоге самаркандцы завоевали важнейшие три очка.

3. Ситуация в турнирной таблице: «Динамо» поднимается, «Коканд» опускается

После этой победы подопечные Вадима Абрамова довели количество своих очков до 20 и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. Стоит отметить, что «Динамо» демонстрирует отличную серию, одержав четвертую победу подряд в Суперлиге.

А «Коканд-1912» с 11 очками остался на 15-й строчке и упустил возможность выбраться из опасной зоны. Этим матчем полностью завершились игры 14-го тура в Суперлиге.

Протокол матча и составы

Суперлига. 14-тур. Динамо - Коканд-1912 3:2

Голы: Джавохир Ҳусанов 2 (0:1), Анвар Ходжимирзаев 6 (1:1), Анвар Ходжимирзаев 29, пен. (2:1), Санжар Кадыркулов 69 (3:1), Сильванус Нимели 71 (3:2).

Предупреждения: Нурилло Тухтасинов 47, Тигран Аванесян 65, Шохрух Гадоев 73.

Составы команд:

Динамо: Эдем Неманов, Артём Радаев (Джахонгир Орозов, 61), Михаил Штефан, Анвар Ходжимирзаев, Тигран Аванесян (Бехрузбек Облакулов, 67), Джалолиддин Жумабоев, Джахонгирбек Абдусаломов (Санжар Кадыркулов, 61), Ойбек Урмонжонов, Марко Станоевич, Харис Хайдаревич (Нурилло Тухтасинов, 46), Фирдавс Абдурахмонов.

Коканд-1912: Рустам Нартаджиев, Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов (Шохрух Гадоев, 57), Джавохир Сидиков, Шота Гвазава, Джавохир Ҳусанов (Тома Табатадзе, 66), Иброхим Юлдошев (Андро Гиоргадзе, 77), Шахзод Акрамов, Икболжон Маликжонов, Гулом-Хайдар Гуломов (Мухаммаданас Хасанов, 57), Егор Кондратюк (Сильванус Нимели, 57).

Эту аналитическую статью о волевой победе «Динамо» и ситуации в Суперлиге нельзя пропускать.

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