Японская компания создала устройство для запуска крупных моделей искусственного интеллекта на обычных ноутбуках

Японский производитель модулей памяти Некстораге, входящий в состав Фисон, объявил о создании нового устройства, которое кардинально расширяет возможности обычных ноутбуков. Эта инновационная технология позволяет специалистам свободно использовать ресурсоемкие крупные модели искусственного интеллекта даже на стандартных компьютерах, что в будущем должно еще больше популяризировать инструменты искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, новое устройство получило предварительное название аиДАПТИВ Статион. Данное внешнее аппаратное решение позволяет ноутбукам с поддержкой искусственного интеллекта, обладающим всего 32 GB RAM, успешно запускать гигантские нейросети вроде OpenAI ГПТ-ОСС-120Б. Это открывает путь к выполнению сложных задач искусственного интеллекта без дорогостоящего и мощного серверного оборудования.

Технологические возможности и принцип работы

Главная особенность устройства заключается в том, что оно опирается на технологию аиДАПТИВ от компании Фисон. Данное решение обеспечивает динамическое распределение ресурсов между внутренней DRAM и внешними НАНД-накопителями. В результате объем памяти эффективно расширяется, создавая необходимое пространство для обработки больших объемов данных.

Специалистам Некстораге удалось разработать устройство в компактном и удобном дизайне. Оно подключается через современный интерфейс USB-C и поддерживает операционные системы Windows, а также дистрибутивы Линукс Убунту. Это делает его универсальным и удобным инструментом для специалистов из разных сфер.

Планируемый выход на рынок

В настоящее время компания Некстораге планирует выпустить этот новый продукт на японский рынок уже в текущем году. Кроме того, разрабатывается специальное готовое программное решение для совместного использования с устройством. Этот шаг послужит более глубокой интеграции технологий искусственного интеллекта в повседневные рабочие процессы.