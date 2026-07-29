Японская компания создала устройство для запуска крупных моделей искусственного интеллекта на обычных ноутбуках

·39·Технологии
Японская компания создала устройство для запуска крупных моделей искусственного интеллекта на обычных ноутбуках

Японский производитель модулей памяти Некстораге, входящий в состав Фисон, объявил о создании нового устройства, которое кардинально расширяет возможности обычных ноутбуков. Эта инновационная технология позволяет специалистам свободно использовать ресурсоемкие крупные модели искусственного интеллекта даже на стандартных компьютерах, что в будущем должно еще больше популяризировать инструменты искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, новое устройство получило предварительное название аиДАПТИВ Статион. Данное внешнее аппаратное решение позволяет ноутбукам с поддержкой искусственного интеллекта, обладающим всего 32 GB RAM, успешно запускать гигантские нейросети вроде OpenAI ГПТ-ОСС-120Б. Это открывает путь к выполнению сложных задач искусственного интеллекта без дорогостоящего и мощного серверного оборудования.

Технологические возможности и принцип работы

Главная особенность устройства заключается в том, что оно опирается на технологию аиДАПТИВ от компании Фисон. Данное решение обеспечивает динамическое распределение ресурсов между внутренней DRAM и внешними НАНД-накопителями. В результате объем памяти эффективно расширяется, создавая необходимое пространство для обработки больших объемов данных.

Специалистам Некстораге удалось разработать устройство в компактном и удобном дизайне. Оно подключается через современный интерфейс USB-C и поддерживает операционные системы Windows, а также дистрибутивы Линукс Убунту. Это делает его универсальным и удобным инструментом для специалистов из разных сфер.

Планируемый выход на рынок

В настоящее время компания Некстораге планирует выпустить этот новый продукт на японский рынок уже в текущем году. Кроме того, разрабатывается специальное готовое программное решение для совместного использования с устройством. Этот шаг послужит более глубокой интеграции технологий искусственного интеллекта в повседневные рабочие процессы.

Искусственный интеллектNextoragePhisonТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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