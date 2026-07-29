Mercedes-Benz представил кроссовер GLA нового поколения

·65·Авто
Mercedes-Benz представил кроссовер GLA нового поколения

Немецкая компания Mercedes-Benz продолжает обновлять свою популярную линейку компактных моделей и официально представила кроссовер Mercedes-Benz GLA третьего поколения. Созданный для конкуренции с такими именитыми соперниками, как Audi Q4 e-tron и Volvo ЭКс40, автомобиль, по словам главы компании Ола Каллениуса, стал всесторонне улучшенным и приобрел более современный облик по сравнению с предшественником. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Новая платформа ММА и дизайн-концепция

По данным иксбт.ком, GLA нового поколения построен на передовой платформе ММА (Mercedes Модулар Арчитектуре) немецкого бренда, с которой он делит общую базу с седаном CLA и семиместным кроссовером GLB. Новая модель объединяет линейку компактных внедорожников и электромобилей, заменяя прежний электромобиль ЭКА. Во внешности воплощены ретро-решетка радиатора и уникальные элементы дизайна.

Как подчеркнуло руководство компании, главной целью дизайнеров было придать автомобилю более выразительный облик. Если смотреть сбоку, эта модель, напоминающая синтез спорткара и кроссовера, сохранила свои компактные размеры и стала одним из самых динамичных и спортивных городских внедорожников.

Габариты и комфорт интерьера

Новый Mercedes-Benz GLA заметно увеличился в размерах. Его длина составляет 4565 миллиметров, что на 143 миллиметра длиннее модели предыдущего поколения. Колесная база увеличена до 2790 миллиметров, что позволило создать еще больше свободного пространства для пассажиров внутри салона. Несмотря на то, что линия крыши кроссовера стала ниже на 20 миллиметров, запас пространства над головой сохранен в достаточной мере.

У автомобиля была расширена колея задних колес, на него установлены колесные диски размером от 18 до 20 дюймов. Объем багажника составляет 410 литров, а у электрической версии также имеется дополнительный небольшой багажник объемом 107 литров в передней части.

Современные технологии и программное обеспечение

Интерьер салона полностью цифровизирован в соответствии с последними тенденциями Mercedes. Панель управления оснащена сенсорными экранами, а по желанию клиента можно заказать систему МБУКс Суперскрин, простирающуюся по всей передней панели и включающую в себя три экрана.

Этот автомобиль оснащен системой, работающей на базе передового чипа Nvidia и поддерживающей новейшее программное обеспечение МБ.ОС. Он предлагает функцию голосового управления на основе искусственного интеллекта и самые современные системы безопасности, помогающие водителю.

Что касается процесса выхода на рынок, то новый GLA сначала поступит в продажу в полностью электрическом исполнении в ноябре текущего года, а его гибридная версия запланирована к выходу на рынок в начале следующего года.

MercedesGLAЭлектромобильКrossoverАвтоновости
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Sardor Ergashev
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