Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

·56·Спорт
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьего международного турнира «Игры будущего», стартовавшего в Астане. Грандиозное шоу на «Барис Арене» продемонстрировало, как традиционный спорт, киберспорт и современные технологии могут объединяться на одной площадке.

Нынешний турнир имеет особое значение и для Узбекистана: представители страны поборются за медали в нескольких фиджитал-направлениях. Теперь основное внимание будет приковано к спортсменам, способным совмещать цифровое мастерство с физической подготовкой.

В церемонии приняли участие главы четырех государств

Церемония открытия прошла во дворце спорта «Барис Арена» в городе Астане.

В мероприятии приняли участие:

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

  • другие зарубежные гости и официальные делегации.

Участникам церемонии также было продемонстрировано видеообращение Президента России Владимира Путина.

Шавкат Мирзиёев поздравил участников соревнований и пожелал им успехов в предстоящих поединках.

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Чем «фиджитал-спорт» отличается от обычного киберспорта?

Термин «фиджитал» образован от слияния английских слов фйсикал (физический) и дигитал (цифровой). В таких состязаниях участники не сидят исключительно перед компьютерами или мобильными устройствами.

Они обычно соревнуются в два этапа:

  1. в цифровой версии спортивной дисциплины;

  2. в аналогичном или близком к нему физическом направлении.

Например, в фиджитал-футболе команды сначала играют в виртуальный футбол, а затем мерятся силами на реальном поле. Итоговый результат определяется с учетом показателей на обоих этапах. Аналогичный принцип применяется в фиджитал-баскетболе и фиджитал-единоборствах.

Этот формат требует от участника одновременно:

  • быстрого мышления;

  • тактического мастерства;

  • точности в компьютерных играх;

  • выносливости;

  • силы и скорости движения.

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Сколько участников прибыло в Астану?

Соревнования «Игры будущего — 2026» продлятся с 29 июля по 9 августа. Согласно официальной информации, в них примут участие более 800 спортсменов и киберспортсменов, представляющих свыше 50 стран.

В программу турнира вошли восемь основных направлений:

Направление

Содержание

Фиджитал-футбол

Виртуальный и традиционный футбол

Фиджитал-баскетбол

Цифровая игра и реальная площадка

Фиджитал-танец

Ритм-игра и живое выступление

Фиджитал-шутер

Киберспорт и физический тактический этап

Фиджитал-бой

Видеоигра и единоборство

Дота 2

Компьютерное МОБА-состязание

Мобиле Легендс

Мобильный киберспорт

ПУБГ

Формат «королевской битвы»

Соревнования пройдут на четырех крупных спортивных объектах Астаны. Среди них «Барис Арена», легкоатлетический комплекс «Казакстан», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и Beeline Арена.

Общий призовой фонд турнира составляет 4,75 миллиона долларов.

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

В каких направлениях выступят спортсмены Узбекистана?

Согласно представленной информации, представители Узбекистана примут участие в:

  • фиджитал-футболе;

  • тактических состязаниях, связанных с лазертагом;

  • фиджитал-танцах.

Для спортсменов это не просто возможность завоевать медали. Им предстоит получить опыт в новом формате на международной арене и адаптироваться к конкуренции между цифровым и традиционным спортом.

В фиджитал-футболе компьютерные навыки игрока подкрепляются скоростью и физической подготовкой на реальном поле. В танцевальном направлении требуется чувствовать ритм в цифровой среде и выражать его движениями на сцене.

Почему этот турнир ориентирован на молодежь?

Одна из главных целей идеи «Игр будущего» — привлечь молодежь из виртуальной среды в традиционный спорт.

Нынешнее поколение растет вместе с цифровыми играми и технологиями. А фиджитал-формат старается связать их интерес к киберспорту с физической активностью.

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Этот подход позволяет:

  • объединить компьютерные игры с активным движением;

  • развивать у молодежи навыки командной работы;

  • создавать новые спортивные профессии;

  • расширять систему тренерства и судейства;

  • широко внедрять технологии в спорт.

На прошедшем в Астане саммите по фиджитал-спорту министры, дипломаты и специалисты в области спорта и технологий также обсудили перспективы этого направления.

«Игры будущего» за три года сменили трех хозяев

«Игры будущего» за короткое время превратились в масштабное международное соревнование, проводимое в разных странах.

Первый турнир состоялся в 2024 году в российском городе Казани. В той церемонии открытия также принимал участие Шавкат Мирзиёев, а представители Узбекистана состязались в нескольких направлениях.

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Вторые состязания были организованы в декабре 2025 года в Абу-Даби. На них было представлено 11 направлений — от фиджитал-футбола до гонок дронов и битвы роботов.

Третий же турнир проходит в Астане. Ежегодный перенос соревнований в другую страну свидетельствует о расширении международного охвата фиджитал-спорта.

Технологии вышли на главную сцену церемонии открытия

В праздничной программе на «Барис Арене» планировалось задействовать графику на основе искусственного интеллекта, масштабные ЛЭД-инсталляции, лазерные и световые эффекты, а также роботизированные элементы.

Зрителям через сценические выступления объяснили основную суть фиджитал-спорта. Иными словами, цифровое состязание не заменяет физическое движение, а наоборот, объединяется с ним.

В этом смысле «Игры будущего» — не просто спортивное соревнование. Это еще и экспериментальная площадка, демонстрирующая, как технологии могут гармонично сочетаться с человеческими движениями, стратегией и творчеством.

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Главный вывод

Участие Шавката Мирзиёева в церемонии открытия в Астане свидетельствует о растущем интересе Узбекистана к новым спортивным направлениям.

Фиджитал-спорт еще не приобрел столь масштабную популярность, как традиционный футбол или легкая атлетика. Однако в эпоху усиливающегося влияния технологий этот формат может стать одним из перспективных направлений молодежного спорта.

Теперь главная интрига для узбекистанских болельщиков заключается в том, каких результатов представители страны смогут добиться в этих поединках, объединяющих цифровое мастерство и физическую подготовку.

Шавкат МирзиёевКазахстанУзбекистанАстанаБарыс Арена
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