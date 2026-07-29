Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьего международного турнира «Игры будущего», стартовавшего в Астане. Грандиозное шоу на «Барис Арене» продемонстрировало, как традиционный спорт, киберспорт и современные технологии могут объединяться на одной площадке.

Нынешний турнир имеет особое значение и для Узбекистана: представители страны поборются за медали в нескольких фиджитал-направлениях. Теперь основное внимание будет приковано к спортсменам, способным совмещать цифровое мастерство с физической подготовкой.

В церемонии приняли участие главы четырех государств

Церемония открытия прошла во дворце спорта «Барис Арена» в городе Астане.

В мероприятии приняли участие:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

другие зарубежные гости и официальные делегации.

Участникам церемонии также было продемонстрировано видеообращение Президента России Владимира Путина.

Шавкат Мирзиёев поздравил участников соревнований и пожелал им успехов в предстоящих поединках.

Чем «фиджитал-спорт» отличается от обычного киберспорта?

Термин «фиджитал» образован от слияния английских слов фйсикал (физический) и дигитал (цифровой). В таких состязаниях участники не сидят исключительно перед компьютерами или мобильными устройствами.

Они обычно соревнуются в два этапа:

в цифровой версии спортивной дисциплины; в аналогичном или близком к нему физическом направлении.

Например, в фиджитал-футболе команды сначала играют в виртуальный футбол, а затем мерятся силами на реальном поле. Итоговый результат определяется с учетом показателей на обоих этапах. Аналогичный принцип применяется в фиджитал-баскетболе и фиджитал-единоборствах.

Этот формат требует от участника одновременно:

быстрого мышления;

тактического мастерства;

точности в компьютерных играх;

выносливости;

силы и скорости движения.

Сколько участников прибыло в Астану?

Соревнования «Игры будущего — 2026» продлятся с 29 июля по 9 августа. Согласно официальной информации, в них примут участие более 800 спортсменов и киберспортсменов, представляющих свыше 50 стран.

В программу турнира вошли восемь основных направлений:

Направление Содержание Фиджитал-футбол Виртуальный и традиционный футбол Фиджитал-баскетбол Цифровая игра и реальная площадка Фиджитал-танец Ритм-игра и живое выступление Фиджитал-шутер Киберспорт и физический тактический этап Фиджитал-бой Видеоигра и единоборство Дота 2 Компьютерное МОБА-состязание Мобиле Легендс Мобильный киберспорт ПУБГ Формат «королевской битвы»

Соревнования пройдут на четырех крупных спортивных объектах Астаны. Среди них «Барис Арена», легкоатлетический комплекс «Казакстан», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и Beeline Арена.

Общий призовой фонд турнира составляет 4,75 миллиона долларов.

В каких направлениях выступят спортсмены Узбекистана?

Согласно представленной информации, представители Узбекистана примут участие в:

фиджитал-футболе;

тактических состязаниях, связанных с лазертагом;

фиджитал-танцах.

Для спортсменов это не просто возможность завоевать медали. Им предстоит получить опыт в новом формате на международной арене и адаптироваться к конкуренции между цифровым и традиционным спортом.

В фиджитал-футболе компьютерные навыки игрока подкрепляются скоростью и физической подготовкой на реальном поле. В танцевальном направлении требуется чувствовать ритм в цифровой среде и выражать его движениями на сцене.

Почему этот турнир ориентирован на молодежь?

Одна из главных целей идеи «Игр будущего» — привлечь молодежь из виртуальной среды в традиционный спорт.

Нынешнее поколение растет вместе с цифровыми играми и технологиями. А фиджитал-формат старается связать их интерес к киберспорту с физической активностью.

Этот подход позволяет:

объединить компьютерные игры с активным движением;

развивать у молодежи навыки командной работы;

создавать новые спортивные профессии;

расширять систему тренерства и судейства;

широко внедрять технологии в спорт.

На прошедшем в Астане саммите по фиджитал-спорту министры, дипломаты и специалисты в области спорта и технологий также обсудили перспективы этого направления.

«Игры будущего» за три года сменили трех хозяев

«Игры будущего» за короткое время превратились в масштабное международное соревнование, проводимое в разных странах.

Первый турнир состоялся в 2024 году в российском городе Казани. В той церемонии открытия также принимал участие Шавкат Мирзиёев, а представители Узбекистана состязались в нескольких направлениях.

Вторые состязания были организованы в декабре 2025 года в Абу-Даби. На них было представлено 11 направлений — от фиджитал-футбола до гонок дронов и битвы роботов.

Третий же турнир проходит в Астане. Ежегодный перенос соревнований в другую страну свидетельствует о расширении международного охвата фиджитал-спорта.

Технологии вышли на главную сцену церемонии открытия

В праздничной программе на «Барис Арене» планировалось задействовать графику на основе искусственного интеллекта, масштабные ЛЭД-инсталляции, лазерные и световые эффекты, а также роботизированные элементы.

Зрителям через сценические выступления объяснили основную суть фиджитал-спорта. Иными словами, цифровое состязание не заменяет физическое движение, а наоборот, объединяется с ним.

В этом смысле «Игры будущего» — не просто спортивное соревнование. Это еще и экспериментальная площадка, демонстрирующая, как технологии могут гармонично сочетаться с человеческими движениями, стратегией и творчеством.

Главный вывод

Участие Шавката Мирзиёева в церемонии открытия в Астане свидетельствует о растущем интересе Узбекистана к новым спортивным направлениям.

Фиджитал-спорт еще не приобрел столь масштабную популярность, как традиционный футбол или легкая атлетика. Однако в эпоху усиливающегося влияния технологий этот формат может стать одним из перспективных направлений молодежного спорта.

Теперь главная интрига для узбекистанских болельщиков заключается в том, каких результатов представители страны смогут добиться в этих поединках, объединяющих цифровое мастерство и физическую подготовку.