Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия «Игр будущего» (фото)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьего международного турнира «Игры будущего», стартовавшего в Астане. Грандиозное шоу на «Барис Арене» продемонстрировало, как традиционный спорт, киберспорт и современные технологии могут объединяться на одной площадке.
Нынешний турнир имеет особое значение и для Узбекистана: представители страны поборются за медали в нескольких фиджитал-направлениях. Теперь основное внимание будет приковано к спортсменам, способным совмещать цифровое мастерство с физической подготовкой.
В церемонии приняли участие главы четырех государств
Церемония открытия прошла во дворце спорта «Барис Арена» в городе Астане.
В мероприятии приняли участие:
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
другие зарубежные гости и официальные делегации.
Участникам церемонии также было продемонстрировано видеообращение Президента России Владимира Путина.
Шавкат Мирзиёев поздравил участников соревнований и пожелал им успехов в предстоящих поединках.
Чем «фиджитал-спорт» отличается от обычного киберспорта?
Термин «фиджитал» образован от слияния английских слов фйсикал (физический) и дигитал (цифровой). В таких состязаниях участники не сидят исключительно перед компьютерами или мобильными устройствами.
Они обычно соревнуются в два этапа:
в цифровой версии спортивной дисциплины;
в аналогичном или близком к нему физическом направлении.
Например, в фиджитал-футболе команды сначала играют в виртуальный футбол, а затем мерятся силами на реальном поле. Итоговый результат определяется с учетом показателей на обоих этапах. Аналогичный принцип применяется в фиджитал-баскетболе и фиджитал-единоборствах.
Этот формат требует от участника одновременно:
быстрого мышления;
тактического мастерства;
точности в компьютерных играх;
выносливости;
силы и скорости движения.
Сколько участников прибыло в Астану?
Соревнования «Игры будущего — 2026» продлятся с 29 июля по 9 августа. Согласно официальной информации, в них примут участие более 800 спортсменов и киберспортсменов, представляющих свыше 50 стран.
В программу турнира вошли восемь основных направлений:
Направление
Содержание
Фиджитал-футбол
Виртуальный и традиционный футбол
Фиджитал-баскетбол
Цифровая игра и реальная площадка
Фиджитал-танец
Ритм-игра и живое выступление
Фиджитал-шутер
Киберспорт и физический тактический этап
Фиджитал-бой
Видеоигра и единоборство
Дота 2
Компьютерное МОБА-состязание
Мобиле Легендс
Мобильный киберспорт
ПУБГ
Формат «королевской битвы»
Соревнования пройдут на четырех крупных спортивных объектах Астаны. Среди них «Барис Арена», легкоатлетический комплекс «Казакстан», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и Beeline Арена.
Общий призовой фонд турнира составляет 4,75 миллиона долларов.
В каких направлениях выступят спортсмены Узбекистана?
Согласно представленной информации, представители Узбекистана примут участие в:
фиджитал-футболе;
тактических состязаниях, связанных с лазертагом;
фиджитал-танцах.
Для спортсменов это не просто возможность завоевать медали. Им предстоит получить опыт в новом формате на международной арене и адаптироваться к конкуренции между цифровым и традиционным спортом.
В фиджитал-футболе компьютерные навыки игрока подкрепляются скоростью и физической подготовкой на реальном поле. В танцевальном направлении требуется чувствовать ритм в цифровой среде и выражать его движениями на сцене.
Почему этот турнир ориентирован на молодежь?
Одна из главных целей идеи «Игр будущего» — привлечь молодежь из виртуальной среды в традиционный спорт.
Нынешнее поколение растет вместе с цифровыми играми и технологиями. А фиджитал-формат старается связать их интерес к киберспорту с физической активностью.
Этот подход позволяет:
объединить компьютерные игры с активным движением;
развивать у молодежи навыки командной работы;
создавать новые спортивные профессии;
расширять систему тренерства и судейства;
широко внедрять технологии в спорт.
На прошедшем в Астане саммите по фиджитал-спорту министры, дипломаты и специалисты в области спорта и технологий также обсудили перспективы этого направления.
«Игры будущего» за три года сменили трех хозяев
«Игры будущего» за короткое время превратились в масштабное международное соревнование, проводимое в разных странах.
Первый турнир состоялся в 2024 году в российском городе Казани. В той церемонии открытия также принимал участие Шавкат Мирзиёев, а представители Узбекистана состязались в нескольких направлениях.
Вторые состязания были организованы в декабре 2025 года в Абу-Даби. На них было представлено 11 направлений — от фиджитал-футбола до гонок дронов и битвы роботов.
Третий же турнир проходит в Астане. Ежегодный перенос соревнований в другую страну свидетельствует о расширении международного охвата фиджитал-спорта.
Технологии вышли на главную сцену церемонии открытия
В праздничной программе на «Барис Арене» планировалось задействовать графику на основе искусственного интеллекта, масштабные ЛЭД-инсталляции, лазерные и световые эффекты, а также роботизированные элементы.
Зрителям через сценические выступления объяснили основную суть фиджитал-спорта. Иными словами, цифровое состязание не заменяет физическое движение, а наоборот, объединяется с ним.
В этом смысле «Игры будущего» — не просто спортивное соревнование. Это еще и экспериментальная площадка, демонстрирующая, как технологии могут гармонично сочетаться с человеческими движениями, стратегией и творчеством.
Главный вывод
Участие Шавката Мирзиёева в церемонии открытия в Астане свидетельствует о растущем интересе Узбекистана к новым спортивным направлениям.
Фиджитал-спорт еще не приобрел столь масштабную популярность, как традиционный футбол или легкая атлетика. Однако в эпоху усиливающегося влияния технологий этот формат может стать одним из перспективных направлений молодежного спорта.
Теперь главная интрига для узбекистанских болельщиков заключается в том, каких результатов представители страны смогут добиться в этих поединках, объединяющих цифровое мастерство и физическую подготовку.
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