Зукс от Amazon запускает платный сервис для роботакси

Компания Зукс, производитель технологий автономного транспорта, принадлежащий Amazon, получила важное разрешение от федерального регулятора США, позволяющее взимать плату с пассажиров в своих специально разработанных роботакси. Временное исключение, опубликованное Национальным управлением безопасности дорожного движения (НХТСА), устранило одно из последних препятствий на пути запуска коммерческого сервиса автопилота компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно информации от издания TechCrunch и официальных федеральных источников, созданные Зукс автомобили не имеют многих элементов управления, присущих традиционным машинам. В частности, в этих автономных транспортных средствах не предусмотрены ни рулевое колесо, ни педали. В связи с этим управление предоставило компании временное освобождение от восьми федеральных стандартов безопасности моторных транспортных средств, включая требования к размораживанию ветрового стекла и тормозным системам легковых автомобилей.

Условия и ограничения разрешения

Год назад НХТСА выдала компании разрешение на проведение испытаний на дорогах общего пользования в таких городах, поездки для пассажиров были бесплатными. Однако тогда Зукс не имела права взимать плату с клиентов за эту услугу. Новое исключение сопровождается строгими ограничениями по безопасности и механизмом контроля.

Согласно этому разрешению, коммерческий парк Зукс в течение двух лет будет ограничен максимум 2500 автомобилями. Компания также обязана подчиняться усиленной и гибкой структуре контроля, которая будет меняться по мере развития технологии. По словам представителя Зукс, компания начнет взимать плату за свои услуги сначала в Лас-Вегасе.

Планы на будущее и мнение руководства

После Лас-Вегаса компания планирует выйти на дополнительные рынки по мере выполнения требований на уровне штатов по коммерциализации. Однако в Калифорнии, где расположена штаб-квартира и проводятся испытания беспилотных транспортных средств, Зукс все еще необходимо получить разрешения на безводительскую эксплуатацию от Комиссии по коммунальным предприятиям штата и Департамента автотранспорта.

Генеральный директор Зукс Айша Эванс подчеркнула, что этот день является важной вехой для компании и будущего автономной мобильности. «Мы гордимся тем, что получили первое коммерческое исключение от НХТСА для специально созданного роботакси, что позволяет нам начать взимать плату за наши услуги и сделать еще один шаг к предоставлению услуг автономного такси другим сообществам», сказала она в своем заявлении.