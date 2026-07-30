Зукс от Amazon запускает платный сервис для роботакси

·43·Технологии
Зукс от Amazon запускает платный сервис для роботакси

Компания Зукс, производитель технологий автономного транспорта, принадлежащий Amazon, получила важное разрешение от федерального регулятора США, позволяющее взимать плату с пассажиров в своих специально разработанных роботакси. Временное исключение, опубликованное Национальным управлением безопасности дорожного движения (НХТСА), устранило одно из последних препятствий на пути запуска коммерческого сервиса автопилота компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно информации от издания TechCrunch и официальных федеральных источников, созданные Зукс автомобили не имеют многих элементов управления, присущих традиционным машинам. В частности, в этих автономных транспортных средствах не предусмотрены ни рулевое колесо, ни педали. В связи с этим управление предоставило компании временное освобождение от восьми федеральных стандартов безопасности моторных транспортных средств, включая требования к размораживанию ветрового стекла и тормозным системам легковых автомобилей.

Условия и ограничения разрешения

Год назад НХТСА выдала компании разрешение на проведение испытаний на дорогах общего пользования в таких городах, поездки для пассажиров были бесплатными. Однако тогда Зукс не имела права взимать плату с клиентов за эту услугу. Новое исключение сопровождается строгими ограничениями по безопасности и механизмом контроля.

Согласно этому разрешению, коммерческий парк Зукс в течение двух лет будет ограничен максимум 2500 автомобилями. Компания также обязана подчиняться усиленной и гибкой структуре контроля, которая будет меняться по мере развития технологии. По словам представителя Зукс, компания начнет взимать плату за свои услуги сначала в Лас-Вегасе.

Планы на будущее и мнение руководства

После Лас-Вегаса компания планирует выйти на дополнительные рынки по мере выполнения требований на уровне штатов по коммерциализации. Однако в Калифорнии, где расположена штаб-квартира и проводятся испытания беспилотных транспортных средств, Зукс все еще необходимо получить разрешения на безводительскую эксплуатацию от Комиссии по коммунальным предприятиям штата и Департамента автотранспорта.

Генеральный директор Зукс Айша Эванс подчеркнула, что этот день является важной вехой для компании и будущего автономной мобильности. «Мы гордимся тем, что получили первое коммерческое исключение от НХТСА для специально созданного роботакси, что позволяет нам начать взимать плату за наши услуги и сделать еще один шаг к предоставлению услуг автономного такси другим сообществам», сказала она в своем заявлении.

ZooxРоботаксиAmazonАвтономный транспортТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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