В США компанию Химс & Херс обвинили в утечке медицинских данных пользователей

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) подала судебный иск против крупной медицинской и телемедицинской платформы Химс & Херс. Данная мера принята в связи с тем, что личные и конфиденциальные медицинские данные потребителей без разрешения передавались таким технологическим гигантам, как Meta и Снап, а клиенты также вводились в заблуждение относительно политики конфиденциальности. Об этом сообщает Techcrunch.ком. сообщает .

По данным иксбт.ком, ставшая публичной акционерной компанией Химс & Херс занимается доставкой лекарств по рецепту для сексуального здоровья, психического состояния, управления весом и в других деликатных направлениях. В результате платформа управляет огромной и очень чувствительной базой личных данных своих клиентов. Однако выяснилось, что компания установила на своем веб-сайте специальный код для изучения поведения рекламодателей.

Трекеры, передающие конфиденциальные данные

В официальной жалобе, поданной в федеральный суд Калифорнии, отмечается, что Химс & Херс разместила на своих страницах пиксельные трекеры, предоставленные такими платформами, как Meta, Снап, Microsoft, Pinterest, Reddit и Кс. Эти инструменты тайно собирали информацию о здоровье пользователей и передавали ее сторонним компаниям. Данная ситуация полностью противоречит правилам внутренней политики конфиденциальности компании.

Также в ходе проверок ФТК выяснилось, что компания с помощью инструментов Meta отслеживала каждое действие и клик пользователей на сайте. Кроме того, регулятор обвиняет Химс & Херс в мошеннической платежной практике и создании условий, усложняющих отмену подписки для клиентов.

Официальный ответ компании и общая тенденция

Руководство Химс & Херс в опубликованном заявлении не стало напрямую отвергать претензии ФТК. Компания подчеркнула, что ее политика конфиденциальности четко дает пользователям возможность выбирать, как используются их данные, заявила о твердости своей позиции и намерении защищаться в судебном процессе.

Стоит отметить, что в последние годы регуляторы США ведут жесткую борьбу против передачи медицинскими и оздоровительными стартапами личных данных пользователей третьим лицам. Ранее ФТК принимала аналогичные меры в отношении таких платформ, как Керебрал, Монумент, ГудРкс и БеттерХелп.

По мнению экспертов, ненадлежащее использование таких пиксельных трекеров или ошибки в их настройке приводят к утечке конфиденциальных данных тысяч людей. Например, в 2024 году издание TechCrunch разоблачило Почтовую службу США в том, что она также использовала такие трекеры на своем сайте, передавая домашние адреса пользователей компаниям Meta и Снап.