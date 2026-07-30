Исторический космический запуск в Великобритании отложен

·40·Технологии
Исторический космический запуск в Великобритании отложен

Германская компания Рокет Факторй Аугсбург (РФА) объявила об обнаружении неисправности в конструкции своей ракеты-носителя РФА Оне. Как сообщает издание Иксбт.ком, полностью собранная 30-метровая ракета на космодроме Саксаворд в Шотландии будет заново разобрана для устранения проблемы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты планируют разъединить корпус трехступенчатой ракеты и провести глубокую проверку всех систем. Это решение было принято из-за технической ситуации, возникшей в процессе тестирования ракетных двигателей.

Испытания и возникшие технические препятствия

Данное событие произошло на этапе подготовки к огневым испытаниям ракетных двигателей, то есть после того, как устройство впервые успешно прошло испытание рабочим давлением. Компания планировала провести «горячие испытания» двигателей перед стартовым окном, открывающимся 10 августа текущего года.

РФА Оне является трехступенчатой ракетой и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой до 1300 килограммов. На этой орбите спутники проходят над каждой точкой земной поверхности примерно в одно и то же местное время.

Историческое значение и планы на будущее

Если эта ракета будет успешно запущена в космос, это станет первой в истории успешной попыткой вывода спутников на орбиту с территории Великобритании. Поэтому данный проект имеет важное значение для европейской космической индустрии.

Однако это не первая трудность, с которой сталкивается программа РФА. Напомним, что в августе 2024 года во время испытаний на космодроме Саксаворд на предыдущем экземпляре ракеты возник пожар, который закончился взрывом.

В настоящее время инженеры компании работают над оперативным устранением выявленной неисправности и сохранением нового стартового окна в намеченные сроки.

КосмосRFA OneРакетаВеликобританияСаксаворд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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