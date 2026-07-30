Представлен проект исследования ближайшей к Земле черной дыры

·48·Технологии
Представлен проект исследования ближайшей к Земле черной дыры

Косимо Бамби, ученый из Фуданьского университета в Шанхае, опубликовал расчеты первой в истории человечества межзвездной космической миссии. По данным иксбт.ком, ближайшая изолированная черная дыра может находиться всего в 7 парсеках (около 23 световых лет) от Солнечной системы. Если такой небесный объект удастся обнаружить на практике, появится возможность изучить его в течение одной человеческой жизни. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная цель научной экспедиции — проведение прямых измерений вблизи горизонта событий черной дыры и проверка общей теории относительности Альберта Эйнштейна в условиях сильных гравитационных полей. Согласно расчетам автора, данный полет даст в несколько раз более точные результаты, чем современные рентгеновские обсерватории и детекторы гравитационных волн.

Технические решения межзвездного полета

Существующие сегодня традиционные ракеты непригодны для преодоления такого расстояния, так как им потребовались бы тысячи лет, чтобы добраться до звезд. Вместо этого предлагается использовать сверхлегкий нанозонд весом около 1 грамма с диэлектрическим световым парусом из метаматериала. Мощная лазерная установка должна разогнать этот аппарат до одной трети скорости света всего за 17 минут.

По мнению специалистов, основная техническая проблема заключается в отсутствии способа торможения аппарата вблизи пункта назначения. Поэтому в качестве альтернативного сценария планируется не выход на орбиту, а пролет мимо черной дыры на сверхвысокой скорости с максимальным сбором научных данных и их передачей на Землю. Весь процесс, включая передачу данных, займет 80–100 лет.

Перспективы будущего и международное сотрудничество

  • Исследования показывают, что в Млечном Пути насчитывается от 100 миллионов до 1 миллиарда черных дыр звездной массы.
  • Около 92 процентов этих объектов изолированы, и обнаружить их можно только по излучению при поглощении газа в местных межзвездных облаках.
  • Ученые рассматривают возможность последовательного запуска нескольких зондов: если первая группа уточнит параметры объекта, то следующая пройдет гораздо ближе к горизонту.
На сегодняшний день нет ни компактных зондов, способных работать в космосе десятилетиями, ни лазерных систем необходимой мощности. Однако, по мнению автора, такие технологии могут быть созданы в ближайшие 20–30 лет. Уже сейчас формируются международные рабочие группы по разработке научной программы и систем связи, а первая крупная встреча запланирована на лето 2027 года.

Черная дыраКосмосАстрономияНаукаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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