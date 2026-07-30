В приложении Spotify запустился новый режим для любителей бега

Популярная стриминговая платформа Spotify добавила в свое мобильное приложение специальный новый режим для пользователей, увлекающихся бегом. По данным иксбт.ком, эта функция подбирает треки в зависимости от темпа тренировки и личных предпочтений, а также помогает управлять этапами бега. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Возможность использования нового бегового режима создана исключительно для подписчиков с платным тарифом Премиум, найти его можно в разделе Фитнесс Хуб в приложении. При этом пользователи могут выбрать один из 25 готовых вариантов пресетс, которые им нравятся, или самостоятельно задать тип тренировки.

Возможности персонализации тренировок

Пользователи могут выбирать следующие виды тренировок в зависимости от своих потребностей:

Интервальный бег

Бег в ровном темпе

Тренировки методом пирамиды

Также через настройки можно полностью адаптировать продолжительность тренировки, количество ударов в минуту (БПМ) и тип прослушиваемой музыки. Помимо воспроизведения музыки, этот режим способен создавать специальные голосовые напоминания для различных этапов бега.

Искусственный интеллект и история создания

Сообщается, что данный новый режим основан на технологиях искусственного интеллекта, которые Spotify тестировал в течение последнего года. Стриминговый сервис отметил, что, заметив, как множество пользователей составляют плейлисты для фитнеса и тренировок с помощью искусственного интеллекта, создал этот беговой режим именно под вдохновением от этих наблюдений.

Напомним, что в начале года компания представила специальный фитнес-контент в партнерстве с известным производителем фитнес-устройств Пелотон. Однако примечательно, что эта новинка представлена спустя несколько месяцев после того, как приложение Страва прекратило интеграцию Spotify в своей функции Рекорд.

Новый режим бега, пока работающий только на английском языке, стал доступен со среды для пользователей iOS в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Швеции.