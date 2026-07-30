Samsung заявила, что дефицит полупроводников продлится до 2028 года

·39·Технологии
Samsung заявила, что дефицит полупроводников продлится до 2028 года

Дефицит полупроводников на мировом рынке может затянуться дольше ожидаемого и в ближайшие годы принять еще более острый характер. Компания Samsung, являющаяся крупнейшим в мире производителем микросхем памяти, прогнозирует, что эта нехватка сохранится до 2028 года. Данное заявление вызывает серьезную обеспокоенность на мировом технологическом рынке и становится важным фактором, влияющим на будущее отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, руководство Samsung озвучило этот долгосрочный прогноз после публикации сверхвысоких финансовых показателей по производству чипов. Исполнительный вице-президент подразделения памяти компании Чжаджун Ким в беседе с аналитиками особо подчеркнул, что в 2027 году дефицит предложения усилится по сравнению с текущим годом, и эта ситуация сохранится на протяжении всего 2028 года.

Финансовый скачок и стратегические контракты

Сообщается, что операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung выросла более чем в 250 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 89,2 триллиона вон (примерно 61,7 миллиарда долларов). На фоне этого огромного финансового успеха акции компании сначала подскочили на 8 процентов, после чего в четверг наблюдалось снижение на 1,1 процента.

В целях минимизации возможных рыночных колебаний и рисков Samsung подписала долгосрочные контракты на поставку с пятью крупнейшими компаниями центров обработки данных. Также сообщается, что аналогичные сделки с еще пятью крупными предприятиями находятся на завершающей стадии, однако имена партнеров не разглашаются.

Рыночный баланс и внутренние трудности

По словам представителя компании, долгосрочные контракты продлятся не менее пяти лет и в будущем охватят от 60 до 70 процентов общих мощностей Samsung. Эти соглашения включают предоплату и механизмы минимального ценообразования, направленные на страхование рисков капитальных инвестиций.

В то же время резкий рост цен на чипы негативно отразился на других направлениях компании. В частности, увеличение стоимости полупроводников нанесло серьезный удар по мобильному подразделению Samsung, которое объявило о Заранек убытках в размере 700 миллиардов вон. Это ярко демонстрирует, насколько сложно технологическим гигантам поддерживать баланс в цепочке поставок.

SamsungЧжаджун КимПолупроводникиТехнологииЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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