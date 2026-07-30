В трансфернах Реал Мадрид возникли новые препятствия

·64·Спорт
В трансфернах Реал Мадрид возникли новые препятствия

Согласно данным спортивного издания, несмотря на то что мадридский Реал активно работает над трансферами Яна Диоманде и Родри, клуб столкнулся с серьезными трудностями при регистрации этих футболистов в заявке. Строгость правил Ла Лиги и ограниченное количество свободных мест в клубе вынуждают руководство королевского клуба принимать дополнительные меры для выхода из сложной ситуации. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

В настоящее время переговоры с Лейпцигом по Яну Диоманде уже вошли в завершающую стадию. Стороны согласовывают отдельные условия заключения сделки и переменную часть суммы трансфера. Ожидается, что общая стоимость этого перехода превысит 120 миллионов евро, причем эта сумма будет разделена на основной платеж и бонусы. Несмотря на это, все участники переговоров выражают уверенность в достижении положительного результата.

Трансфер Родри и план в Вальдебебасе

В то же время переговоры по подписанию Родри находятся на относительно ранней стадии. Отмечается, что уверенность в этом вопросе на спортивной базе Вальдебебас растет, и Реал Мадрид уже начал официальный диалог с Манчестер Сити. Однако для завершения сделки с финансовой и юридической точек зрения потребуется время.

Согласно регламенту Ла Лиги, каждый клуб имеет право заявить не более 25 футболистов с профессиональными контрактами. На данный момент в составе Реала таких мест насчитывается 24. Примечательно, что Франко Мастантуоно, несмотря на выступления за первую команду, пока числится в заявке только Кастильи.

Правила ограничений и кадровая политика

Продажа Гонсало Гарсии позволит клубу освободить лишь одно вакантное место. Этого достаточно для регистрации только одного из новичков, которых ждут в будущем. Однако проблема уходит корнями гораздо глубже.

Многие ведущие клубы предпочитают специально оставлять 25-е свободное место на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций во время трансферного окна. В прошлом сезоне сам Реал Мадрид придерживался именно такой практики. Теперь руководство клуба ломает голову над тем, как сохранить баланс между усилением состава и соблюдением требований регламента.

Реал МадридТрансферыЛа ЛигаФутболРодри
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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