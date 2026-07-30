В Узбекистане выдвинули новое предложение по повышению стоимости проезда в автобусах

В Узбекистане выдвинули предложение довести стоимость проезда в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня. Об этом стало известно в ходе диалога, проведенного Институтом фискального анализа при Министерстве экономики и финансов.

Согласно представленным данным, в настоящее время 65,1% расходов на общественный транспорт покрывается за счет государственных субсидий. Объем субсидий растет из года в год: если в 2024 году этот показатель составлял 1 триллион сумов, то в 2025 году он достиг 1,2 триллиона сумов, а в 2026 году — 1,385 триллиона сумов.

По расчетам института, для финансирования брутто-контрактов ежегодно требуется около 1,9 триллиона сумов. Из этой суммы 1,3 триллиона сумов приходится на систему общественного транспорта столицы — Ташкента.

Как отмечают специалисты, несмотря на увеличение выделяемых государством субсидий, механизм оценки эффективности транспортной системы и результативности выделяемых средств недостаточно прозрачен.

В связи с этим предложено пересмотреть маршруты с малым пассажиропотоком, адаптировать тарифы до экономически обоснованного уровня, дальнейшее развитие сети общественного транспорта в регионах, адресную поддержку льготных категорий населения, а также осуществление выплат перевозчикам на основе показателей качества услуг (KPI).

Напомним, в начале июля текущего года этот же институт выступал с инициативой в Узбекистане о поэтапной отмене системы 1-процентного налогового кешбэка.

По мнению экспертов, данный механизм на начальном этапе сыграл важную роль в формировании у населения культуры требования фискального чека. Однако после того, как эта практика получила широкое распространение, необходимость в ее финансовом стимулировании постепенно снижается.