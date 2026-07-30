В Узбекистане выдвинули новое предложение по повышению стоимости проезда в автобусах

·72·Узбекистан
В Узбекистане выдвинули новое предложение по повышению стоимости проезда в автобусах

В Узбекистане выдвинули предложение довести стоимость проезда в общественном транспорте до экономически обоснованного уровня. Об этом стало известно в ходе диалога, проведенного Институтом фискального анализа при Министерстве экономики и финансов.

Согласно представленным данным, в настоящее время 65,1% расходов на общественный транспорт покрывается за счет государственных субсидий. Объем субсидий растет из года в год: если в 2024 году этот показатель составлял 1 триллион сумов, то в 2025 году он достиг 1,2 триллиона сумов, а в 2026 году — 1,385 триллиона сумов.

По расчетам института, для финансирования брутто-контрактов ежегодно требуется около 1,9 триллиона сумов. Из этой суммы 1,3 триллиона сумов приходится на систему общественного транспорта столицы — Ташкента.

Как отмечают специалисты, несмотря на увеличение выделяемых государством субсидий, механизм оценки эффективности транспортной системы и результативности выделяемых средств недостаточно прозрачен.

В связи с этим предложено пересмотреть маршруты с малым пассажиропотоком, адаптировать тарифы до экономически обоснованного уровня, дальнейшее развитие сети общественного транспорта в регионах, адресную поддержку льготных категорий населения, а также осуществление выплат перевозчикам на основе показателей качества услуг (KPI).

Напомним, в начале июля текущего года этот же институт выступал с инициативой в Узбекистане о поэтапной отмене системы 1-процентного налогового кешбэка.

По мнению экспертов, данный механизм на начальном этапе сыграл важную роль в формировании у населения культуры требования фискального чека. Однако после того, как эта практика получила широкое распространение, необходимость в ее финансовом стимулировании постепенно снижается.

УзбекистанТашкентМинистерство экономики и финансов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Президенты на гольф-поле: неформальная встреча на Иссык-Куле (видео)Президенты на гольф-поле: неформальная встреча на Иссык-Куле (видео)Сегодня, 06:33Важная встреча: Шавкат Мирзиёев приглашен на международные мероприятия в КыргызстанеВажная встреча: Шавкат Мирзиёев приглашен на международные мероприятия в КыргызстанеВчера, 23:19Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!Вчера, 22:28Август начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменитсяАвгуст начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменитсяВчера, 15:32Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Чолпон-ату: что на повестке дня?Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Чолпон-ату: что на повестке дня?Вчера, 14:56Президент высказался о «самом бесценном достоянии» Узбекистана и новых инициативахПрезидент высказался о «самом бесценном достоянии» Узбекистана и новых инициативахВчера, 13:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите