Компания Meta ускоряет создание новых приложений с помощью искусственного интеллекта

·47·Технологии
Компания Meta ускоряет создание новых приложений с помощью искусственного интеллекта

Корпорация Meta значительно ускорила процесс разработки и вывода на рынок новых приложений с использованием технологий искусственного интеллекта. По словам главы компании Марка Цукерберга, в ближайшем будущем вниманию пользователей будет представлено еще множество новых цифровых продуктов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, на встрече с инвесторами по итогам второго квартала Цукерберг особо подчеркнул, что искусственный интеллект повышает скорость создания продуктов. В компании отмечают, что большие языковые модели (LLM) позволяют быстрее готовить программное обеспечение и в короткие сроки тестировать новые идеи.

Новые приложения и прошлый опыт

В текущем году Meta представила ряд новых проектов, включая Instagram Инстантс, приложение Форум на базе Facebook Групс, а также программу Селлер для продавцов Маркетплаке. Кроме того, тестируются новое приложение Instagram для обмена фотографиями и эксперимент по созданию сказок с помощью искусственного интеллекта.

Для справки, Meta и ранее неоднократно пыталась создавать независимые приложения. Через внутренний инкубатор под названием Креативе Лабс компания выпускала такие приложения, как Слингшот, Румс, Папер, Моментс и Рифф, однако из-за отсутствия популярности они были закрыты в 2015 году. А в начале 2020-х через группу НПЭ Теам тестировались десятки приложений вроде Бумп, Аукс, Спарк и Тунед, но их постигла та же участь.

Роль искусственного интеллекта и рекомендательных систем

В настоящее время искусственный интеллект совершает коренной перелом для Meta. Компания уже добилась успеха в лице приложения Threads — число активных пользователей этой платформы в месяц достигло 500 миллионов. Марк Цукерберг надеется, что в будущем Threads станет еще одним приложением компании с аудиторией более миллиарда пользователей.

В успехе Threads важную роль сыграло то, что Meta опиралась на свою существующую базу и активно продвигала новое приложение через Facebook и Instagram. Вместе с тем, системы рекомендаций контента на базе искусственного интеллекта также сыграли большую роль в этом росте, повышая эффективность платформы.

По словам Цукерберга, искусственный интеллект не только улучшает ключевые бизнес-процессы, но и делает приложения более полезными и интересными. Компания планирует в скором времени представить еще более инновационные продукты и расширяет их масштабы с помощью рекомендательных систем.

MetaИскусственный интеллектМарк ЦукербергThreadsТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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