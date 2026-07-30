Термоядерный энергетический стартап Коммонвеалт Фусион Сйстемс готовится к IPO

Коммонвеалт Фусион Сйстемс (КФС), один из крупнейших финансируемых термоядерных энергетических стартапов в мире, может выйти на первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшие два-три года. По данным TechCrunch и отраслевых источников, компания, привлекшая за последние годы в общей сложности 4 миллиарда долларов инвестиций, вступает в новый этап своей деятельности. Это свидетельствует о предстоящих крупных финансовых изменениях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Одним из главных признаков таких перемен в компании называется назначение Лоренса Кима финансовым директором (CFO) КФС. Ранее он занимал аналогичную должность в известной биотехнологической компании Модерна, занимающейся терапией на основе мРНА, и в 2018 году успешно реализовал выход этой структуры на IPO. Сам Лоренс Ким сравнил текущее состояние термоядерной энергии с мРНА-технологиями десятилетней давности, отметив, что данное направление научно реально, но еще не полностью подтверждено коммерчески.

Опытный специалист и новые горизонты

Привлечение топ-менеджера из биотехнологического сектора в энергетический стартап поначалу может показаться необычным. Однако отраслевые эксперты подчеркивают, что подобные кадровые перестановки играют важную роль в оперативном масштабировании глубокой науки и крупных проектов, имеющих глобальное значение. По словам главы отдела внешних коммуникаций КФС Кристин Данн, Лоренс Ким обладает уникальным опытом вывода на мировой рынок принципиально нового продукта, находящегося на стыке сложнейшей глубокой науки, геополитического значения и масштабного внедрения.

Хотя представители компании подчеркнули, что приход Лоренса Кима не означает немедленного начала процессов IPO, а у компании Модерна на выход акций в свободную продажу ушло четыре с половиной года, аналитики прогнозируют более короткие сроки. По их мнению, сектор термоядерной энергетики имеет иные механизмы регулирования по сравнению с медициной, что может ускорить этот процесс.

Регуляторы и вопросы безопасности

Биотехнологическим компаниям, таким как Модерна, для вывода лекарственных средств на рынок необходимо получить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (ФДА). Это требует много времени и долгих дорогостоящих клинических испытаний, поскольку здесь на кону стоит человеческая жизнь. В термоядерных технологиях вероятность катастрофических ошибок значительно ниже.

Термоядерные реакторы не имеют риска расплавления, как реакторы ядерного деления (фиссион) — они просто затухают. Учитывая этот фактор безопасности, федеральные регуляторы разработали для термоядерной промышленности отдельные руководства, отличающиеся от традиционной ядерной энергетики. По этой причине КФС имеет больше свободы в формировании своего будущего по сравнению с традиционными биотехнологическими компаниями, и ожидается, что этот фактор значительно сократит путь стартапа к бирже.