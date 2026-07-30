Термоядерный энергетический стартап Коммонвеалт Фусион Сйстемс готовится к IPO

·43·Технологии
Термоядерный энергетический стартап Коммонвеалт Фусион Сйстемс готовится к IPO

Коммонвеалт Фусион Сйстемс (КФС), один из крупнейших финансируемых термоядерных энергетических стартапов в мире, может выйти на первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшие два-три года. По данным TechCrunch и отраслевых источников, компания, привлекшая за последние годы в общей сложности 4 миллиарда долларов инвестиций, вступает в новый этап своей деятельности. Это свидетельствует о предстоящих крупных финансовых изменениях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Одним из главных признаков таких перемен в компании называется назначение Лоренса Кима финансовым директором (CFO) КФС. Ранее он занимал аналогичную должность в известной биотехнологической компании Модерна, занимающейся терапией на основе мРНА, и в 2018 году успешно реализовал выход этой структуры на IPO. Сам Лоренс Ким сравнил текущее состояние термоядерной энергии с мРНА-технологиями десятилетней давности, отметив, что данное направление научно реально, но еще не полностью подтверждено коммерчески.

Опытный специалист и новые горизонты

Привлечение топ-менеджера из биотехнологического сектора в энергетический стартап поначалу может показаться необычным. Однако отраслевые эксперты подчеркивают, что подобные кадровые перестановки играют важную роль в оперативном масштабировании глубокой науки и крупных проектов, имеющих глобальное значение. По словам главы отдела внешних коммуникаций КФС Кристин Данн, Лоренс Ким обладает уникальным опытом вывода на мировой рынок принципиально нового продукта, находящегося на стыке сложнейшей глубокой науки, геополитического значения и масштабного внедрения.

Хотя представители компании подчеркнули, что приход Лоренса Кима не означает немедленного начала процессов IPO, а у компании Модерна на выход акций в свободную продажу ушло четыре с половиной года, аналитики прогнозируют более короткие сроки. По их мнению, сектор термоядерной энергетики имеет иные механизмы регулирования по сравнению с медициной, что может ускорить этот процесс.

Регуляторы и вопросы безопасности

Биотехнологическим компаниям, таким как Модерна, для вывода лекарственных средств на рынок необходимо получить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (ФДА). Это требует много времени и долгих дорогостоящих клинических испытаний, поскольку здесь на кону стоит человеческая жизнь. В термоядерных технологиях вероятность катастрофических ошибок значительно ниже.

Термоядерные реакторы не имеют риска расплавления, как реакторы ядерного деления (фиссион) — они просто затухают. Учитывая этот фактор безопасности, федеральные регуляторы разработали для термоядерной промышленности отдельные руководства, отличающиеся от традиционной ядерной энергетики. По этой причине КФС имеет больше свободы в формировании своего будущего по сравнению с традиционными биотехнологическими компаниями, и ожидается, что этот фактор значительно сократит путь стартапа к бирже.

Commonwealth Fusion SystemsIPOТермоядерная энергетикаТехнологииСтартап
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52Apple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиApple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиСегодня, 04:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей