Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, легендарный Майк Тайсон удивил всех, признавшись, что его самым любимым боксером является вовсе не Мохаммед Али. "Железный Майк" назвал своим истинным кумиром другую легенду бокса.

Zamin.уз со ссылкой на интервью американской легенды изданию ЭСНЭВС рассказывает о деталях этого неожиданного признания и причинах выбора Тайсона.

Исторический выбор: Роберто Дюран

Майк Тайсон остановил свой выбор на панамской легенде, чемпионе мира в четырех весовых категориях Роберто Дюране. Тайсон подчеркнул, что с юных лет чувствовал огромную близость к Дюрану.

Главная причина этого — детство обоих прошло в тяжелых условиях и нищете.

— Роберто Дюран. Он вырос в нищете, как и я. Я не был таким миловидным и красивым, как Мохаммед Али, я был парнем с улицы. Поэтому я хотел быть похожим на Дюрана — он был моим своеобразным кумиром, — сказал Майк Тайсон.

На фото запечатлены годы юности Тайсона и Дюрана, их прошлое в тяжелых условиях и моменты боев на ринге.

Али, Дюран и интерес к боксу

Ранее Тайсон заявлял, что именно Мохаммед Али пробудил в нем первый интерес к боксу. Однако, по его словам, именно Роберто Дюран и Шугар Рэй Леонард заставили его всерьез захотеть выйти на ринг.

Тайсон особо отметил, что стиль панамского спортсмена был очень близок его собственной природе:

Атакующий бокс

Постоянное давление

Готовность к жесткому обмену ударами

Образ Дюрана как "парня с улицы" был ближе сердцу Тайсона.

Дюран — легенда "Каменных кулаков"

Роберто Дюран, получивший прозвище "Каменные кулаки", был чемпионом мира в легком, полусреднем, первом среднем и среднем весах. Одной из его самых ярких побед считается первый бой против Шугара Рэя Леонарда в 1980 году.

Дюран выступал на профессиональном ринге почти полвека. Его рекорд — 103 победы, 16 поражений и 70 нокаутов. В 2007 году он был введен в Международный зал славы бокса.

Таблица основных данных

Параметр / Информация Детали Легендарный боксер Майк Тайсон Любимый боксер Роберто Дюран Причина симпатии Общее прошлое (нищета, уличное воспитание), агрессивный стиль Роль Мохаммеда Али Пробудил первоначальный интерес к боксу Достижения Роберто Дюрана Чемпион мира в четырех весах, "Каменные кулаки", 103 победы, член Зала славы Главное достижение Майка Тайсона Самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе в истории (в 20 лет)

Признание Майка Тайсона о своем любимом боксере и легендарная карьера Роберто Дюрана — одна из самых актуальных тем в мире бокса.

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